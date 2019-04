Moby + FÖLJ

Moby avslöjar – försökte ta sitt liv

Artisten skriver om demonerna i ny självbiografi

avMagnus Sundholm

NÖJE 28 april 2019 15:31

HOLLYWOOD. När Moby slog igenom 1999 öppnades nöjesbranschens portar på vid gavel.

Men livet i rampljuset med Natalie Portman ledde till missbruk av alkohol och droger.

I en kommande självbiografi skriver artisten att det gick så långt att han försökte ta sitt eget liv.

2008 drog han en plastpåse runt huvudet.

”Min uråldriga överlevnadsmekanism måste ha utlösts. Även om jag inte minns att jag drog bort plastpåsen från huvudet. Den låg den bredvid mig när jag vaknade”, skriver han i det utdrag av ”Then it fell apart” som New York Post tagit del av.

Kort därpå bestämde sig Moby för att söka hjälp. Men det skedde inte förrän han på en välgörenhetstillställning skämde ut senatorn Kristen Gillibrand.

Gästerna tog sig för pannan när han gav ett berusat, svordomsfyllt tal om republikaner.

”Det kändes som om jag förgiftade mitt DNA. Det kändes som att ge bensin till en nyfödd”, skriver han om sin alkoholism.

Granne med David Bowie

Medel att spåra ur fick han när albumet ”Play” 1999 sålde i tio miljoner exemplar och gjorde honom till världsartist.

Snart var musikern bakom hits som ”Porcelain” och ”Why does my heart feel so bad?” tillsammans med skådespelerskan Natalie Portman. 2001 var hon hans dejt på MTV Video music awards.

”Jag hade bara druckit två drinkar, men det kändes som om jag hade svalt ett helt bryggeri av glädje. Jag tyckte att min spirande berömmelse var som ett magiskt ljus. Det omfamnade mig med ett egenvärde jag aldrig känt förut”, skriver han.

David Bowie blev hans granne, Charlize Theron och Scarlett Johansson hans kompisar. Antalet festinbjudningar ökade i samma takt som hans aptit på kemiska substanser.

Kvällarna blev vildare och vildare.

En party l i hans femvåningshus i närheten av Central Park höll på att sluta i tragedi när han kastade en kniv mot författaren Jonathan Ames.

”Jag öppnade ännu en flaska vodka och drog fram en kniv ur lådan. Jag skrek, ”Jonathan”.

När författaren tittade upp ven kniven genom luften.

”Han skrek och höll upp handen. Spetsen på kniven hade studsat på hans collegering från Princeton. Han tittade på mig helt skräckslagen”.

Bad fans om droger

2008 var Moby så borta att han kröp omkring på scener i New York och tiggde droger från åskådarna.

– Jag är väldigt besviken på er. Ni kallar er New Yorkers, men ingen av er hade droger till mig, sa han efter att ha greppat mikrofonen.

– Ni har alla svikit mig. Ni borde skämmas.

Han uppskattar att han på den tiden drack 100 drinkar i veckan och testade en rad olika droger.



1 av 2 | Foto: RICHARD SHOTWELL/AP Moby.

Samma år fyllde han 43. Födelsedagen slutade med att han spydde ner sina kläder och tuppade av på trappan till sin bostad.

Månaden därpå iscensatte han självmordsförsöket.

”Innan jag blev nykter försökte jag bota mina känslor av att inte räcka till. Jag trodde att fester skulle fixa mina depressioner, att sexuell frigjordhet skulle bota mitt barndoms trauma”, skriver Moby som växte upp fattig i San Francisco, utsattes för övergrepp och hade en far som tog livet av sig.

”Jag längtade efter att livet skulle fungera på det sättet. Jag ville läkas av de ohälsosamma, externa sakerna. Men delar av nykterheten – i kombination av en viss del själslig hälsa – är att vi som vuxna inte kan hålla fast vid det galna, magiska tänkandet.”

I dag har Moby varit ren i elva år. Han släppte ett nytt album så sent som i mars i år.

LÄS OCKSÅ Släpper bok om Avicii

FAKTA Så kan du hjälpa Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand. Så tveka inte att försöka tala med den som har självmordstankar. Genom samtal kan du få personen att söka hjälp. Varningssignaler för självmord och självmordsförsök är bland andra: ✓ Förändringar i beteendet. Var alltid uppmärksam på om någon inte längre är sig lik eller om du oroar dig för personen. ✓ Om personen är lynnig, ledsen, tillbakadragen, talar om hopplöshetskänslor, känner sig hjälplös och värdelös, inte bryr sig om sitt utseende, uttrycker dödstankar – exempelvis genom teckningar, berättelser och sånger – tar avsked av folk i sin omgivning och/eller ger bort ägodelar. En del ägnar sig åt riskfyllt och självdestruktivt beteende. ✓ Ibland kan en självmordsnära person upp­levas som ovanligt lugn av sin omgivning. Var uppmärksam på detta då det kan tyda på ett tyst ­beslut att fullfölja sin självmordsplan. Källa: NASP LÄS MER

FAKTA Hit kan du vända dig ✓ Vårdcentral eller annan läkarmottagning. ✓ Psykiatrisk mot­tagning. ✓ Personal på skola: lärare, skolsköterska, psykolog, socionom, husmor, skolvärdinna, fritidspersonal. ✓ Ungdomsmot­tagning. ✓ Präst, diakon. ▸ Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60. Alla dagar kl 13–22. ▸ SPES, Riksförbundet för Suicid Prevention: 08-34 58 73. Telefonjour varje dag kl 19–22 ▸ Självmordsupplysningen: Chatt vardagar kl 19-22. www.mind.se ▸ Jourhavande präst: via 112. Alla dagar kl 21–06 ▸ Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80. Alla dagar nattetid, kl 21–06 ▸ BRIS – Barnens hjälptelefon: 116 111. Alla dagar kl 14-21 ▸ BRIS vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50. Måndag–fredag kl 9–12 ▸ Jourhavande adoptionskompis: 020-64 54 30 ▸ Röda Korsets telefonjour: 0771-900 800. Alla dagar kl 14–22. ▸ Röda Korsets mobilchatt SMS:a Kompis till 71 700. (kostar som ett vanligt sms). Vardagar kl 18-22 och helger 14–18. ▸ Röda Korsets datorchatt: www.jourhavandekompis.se. Vardagar kl 18-22 och helger 14–18. ▸ RFSL: Ring 020-34 13 16 eller skriv till [email protected] ▸ Självmordsupplysningen: Chatt vardagar kl 19-22. www.mind.se LÄS MER

28 april 2019 15:31