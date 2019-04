Hiphop + FÖLJ

Här lämnar rapparen häktet – med ansiktet täckt av dollarsedlar

Kodak Black släppt mot borgen











1 av 4 | Foto: TV NOS / TT Bill Kapri, mera känd som rapparen Kodak Black, gömmer ansiktet bakom 100-dollarssedlar när han lämnar häktet mot borgen.

avCornelis Rikken

NÖJE 19 april 2019 00:33

Det gäller att lämna finkan med stil.

När rapparen Kodak Black under onsdagen släpptes fri valde han att dölja sitt ansikte – med pengar.

Det rapporterar TMZ.

Bill K. Kapri, mer känd under artistnamnet Kodak Black, ställde in sin spelning i onsdags i sista sekunden.

Anledningen var att han hade gripits i amerikanska tullen på väg från Kanada med vapen och droger på sig, rapporterar TMZ.

Det senaste dygnet har han hållits häktad men släpptes under torsdagen efter att ha betalat borgen på drygt 186 000 kronor.

Och pengar verkar inte vara något problem för den amerikanska rapparen.

I ett videoklipp från när han lämnar häktet kan han ses dölja sitt ansikte med vad som ser ut att vara... Väldigt mycket pengar.

Kodak Black slog igenom 2017 med hitlåten ”Tunnel vision”.

Under åren har han passande nog släppt låtar med titlar som ”Too much money”, ”Money over hoes” och ”Money lane”.

LÄS OCKSÅ Rapparen Kodak Black gripen för vapenstöld

LÄS OCKSÅ Artisten tvingades avbryta spelning – förd till sjukhus

LÄS OCKSÅ En död i skjutning efter Hussles minnesstund

19 april 2019 00:33