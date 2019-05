Elton John + FÖLJ

Hollywood satsar på Boy George

Ny 80-talsikon till vita duken

Foto: John Salangsang / TT NYHETSBYRÅN Efter Freddie Mercury och Elton John står Boy George på tur att få sin historia filmad av Hollywood.

avMagnus Sundholm

NÖJE 30 maj 2019 21:16

HOLLYWOOD

Framgången med ”Bohemian rhapsody” har gett filmbolagen blodad tand.

På bio just nu följs film om sångaren Freddie Mercurys liv av Elton John-historien ”Rocketman”.

Näst ut är en film om Boy George.

Det rapporterar Deadline Hollywood och skriver att Sacha Gervasi (”Anvil: the story of anvil”) båda ska skriva manus och regissera.

Handlingen kommer att kretsa kring sångaren vars riktiga namn är George Alan O’Dowd. Historien ska följa hans tidiga år i en arbetarklassfamilj i England till hans genombrott i gruppen Culture Club på 1980-talet.

George var tidigt öppen om sin läggning långt innan sånt var vanligt.

– Han var en föregångare och ett riktigt original. På klubbarna i London på 1980-talet var det omöjligt att gå miste om honom. Alla visste att han skulle bli stjärna långt innan någon hört en enda ton av Culture clubs ikoniska låtar, säger Gervasi till Deadline Hollywood.

Precis som ”Bohemian rhapsody” och ”Rockman” väntas filmen innehålla mycket musik. Sångaren har bland annat varit med och skapat hits som ”Do you really want to hurt me”, ”Karma chameleon” och ”Church of the poison mind”.

Som soloartist och sångare i Culture Club har den Grammybelönade artisten sålt över 100 miljoner singlar och fler än 50 miljoner album.

Hollywoods intresse för kända musiker är inget nytt. Bland tidigare framgångsrika biografi-filmer om musiker återfinns ”Walk the line” ”Straight outta Compton” och ”La vie en rose”.

Förutom filmen om George arbetar Hollywoodbolaget MGM på en historia baserad på Aretha Franklins liv. Legendaren ska spelas av Jennifer Hudson.

”Bohemian rhapsody” spelade in närmare nio miljarder kronor på biograferna.

Huvudrollsinnehavaren Rami Malek vann en Oscar för insatsen som Freddie Mercury.

I ”Rocketman” spelas Elton John av Taron Egerton.

