Första fredagsfinalen i "Idol" 2019

27 september 2019 19:59

Det är dags för den första fredagsfinalen i ”Idol 2019”.

Under hösten ska det koras vem som är Sveriges nästa idol.

Tolv finalister kliver upp på scenen i Stockholm och redan ikväll får den första personen lämna programmet.

Idolernas låter i första fredagsfinalen

Tusse Chiza, 17,

”I got you (I feel good)” - James Brown

Nathalie Ulinder Cuti, 23,

”Pumped up kicks” - Foster The People

Ellie Lilja, 26,

”I still haven’t found what I’m looking for” - U2

Aida Secka, 24,

”Pretty hurts” - Beyoncé

Dao Di Molander, 17,

”Valerie” - Amy Winehouse

Freddie Liljegren, 26,

”Uptown funk” - Mark Ronson feat. Bruno Mars

Astrid Risberg, 20,

”I hate myself for loving you” - Joan Jett & the Blackhearts

Christoffer Hamberg, 28,

”I’m still standing” - Elton John

Hampus Israelsson, 21,

”Without you” - Avicii

Kim Lilja, 25,

”Seven nation army” - The White Stripes

Madelief Termaten, 17,

”Something’s got a hold on me” - Etta James, Christina Aguilera version

Gottfrid Krantz, 23,

”Crazy little thing called love” - Queen

