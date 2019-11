Idol + FÖLJ PRESENTERAS AV

Följ fredagsfinalen av ”Idol” – minut för minut

avRasmus Karlsson

22 november 2019 19:50

Det är dags för kvartsfinal i ”Idol” 2019.

Förra veckan fick Astrid Risberg lämna tävlingen.

Nu återstår det endast fyra idoler och i kväll är det dags för ytterligare en deltagare att lämna tävlingen – temat för denna vecka är kärlek.

Rasmus Karlsson från Nöjesbladet kommer ge er allt under kvällens program – häng med och tyck till!

Temat för kvällen är kärlek! Idolerna kommer sjunga två låtar var. En låt dedikerad till fansen och en till en nära anhörig.

Här är kvällens låtlista:

The show must go on - Freddie. Till fansen.

Price tag - Dao. Till fansen.

Make you feel my love - Tusse. Till mamma.

I can jive - Gottfrid. Till fansen.

Thinking out loud - Freddie. Till familjen.

Classic - Tusse. Till fansen.

I don't want to miss a thing - Gottfrid. Till flickvän.

I have nothing - Dao. Till mamma.

