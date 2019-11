Brexit + FÖLJ

Joey Tempest: Sluta spela "the final countdown" om brexit

avSara Milstead

16 november 2019 19:54

Rocksångaren Joey Tempest, 56, har dragits in i Brexit-bråket i Storbritannien.

Hans meddelande till politikerna: Låten ”The final countdown” handlar INTE om Brexit.

– Joey tolererar ingen användning av sången i politiska sammanhang. Det är respektlöst och omoraliskt, säger hans manager Adam Parsons till Aftonbladet.

Nej, textraden ”we’re leaving together” ska inte tolkas som att Storbritannien lämnar EU. Den populära slagdängan från 1986 av bandet Europe har varit en frestelse för stor för att motstå bland brittiska EU-kritiska politiker.

Därav följer att låten spelats vid allehanda politiska event för att motivera kampanjmedarbetare, vanligen utan tillåtelse. Bland annat ska ”The final countdown” ha spelats på det konservativa partiets högkvarter.

1 av 3 | Foto: CAROLINA BYRMO Tempest på scenen.

Via sin mangager har Tempest nu gått ut och försökt få stopp på konservativa partiets kapning av låten. Enligt tidningen The Times har han bett Tories att ”cease and desist” (upphöra och avstå, red. anm) användande av ”The final countdown”.

Managern Adam Parsons menar att det borde vara svårt att misstolka meningen med sången som någonting pro-brexit och att det konservativa partiet uppenbarligen missförstått sångens innebörd.

– Den skrevs som en futuristisk vision av att lämna jorden, inte brexit, säger han till Aftonbladet.

Händer det ofta att politiker utnyttjar låten för egna syften?

– Det verkar så. Jag är osäker på om de förstår betydelsen av texten.

Joey bor själv i London – vad är hans egna syn på brexit?

– Det vill jag inte kommentera. Alla har sin egen åsikt i frågan och då Europe inte är ett politiskt band i den bemärkelsen hoppas vi i stället på att förena fans genom musiken och inte alienera dem med en politisk agenda.

Hur känner bandet inför att låten används av politiker?

– Det är respektlöst och omoraliskt att någon person med en agenda använder sången utan tillåtelse, särskilt när det finns ett politiskt budskap som kan missleda människor att tro att bandet står bakom det, säger Adam Parsons.

Men det konservativa partiet är inte ensamt om att ha utnyttjat hitlåten för egna syften.

2016 laddade Hillary Clinton upp en video med titeln ”Donald Trump: the final meltdown” med Europes låt i bakgrunden.

