TV4 utsatte Titiyo för underhållningsvåld

+++

”Du vet att jag gråter” (Danny Saucedo)

Saucedo fick Petters original att handla om sitt senaste och krossade förhållande, utan att klädsamt nog nämna personen vid namn. Tack, vi har redan hört tillräckligt om det. En snygg, sammanbiten och arg r’n’b-gospel som bland annat kan sin Drake utantill.

++

”Jag gillar” (Niklas Strömstedt)

Strömstedt är inte rädd för att framstå som en godhetskramande pk-tomte från Södermalm i Stockholm när han tolkar Magnus Ugglas ”Jag mår illa”. Den underfundiga och ofarliga lilla trudelutten är åtminstone ett klart godkänt revynummer. Komplett med ett klassiskt ”Lasse Holm-slut”, dessutom.

++++

”Jag lovar” (Petter)

Svårt att inte bli berörd av Petters känslosamma urladdning. Om låten även håller utanför tv-rutan är svårare att säga, men det var en ett fint och starkt framträdande.

+++

”På egna ben” (Magnus Uggla)

Vore väl en överdrift att säga att Carolas låt, som skrevs av Bryan Adams, är bra. Eller att Ugglas arrangemang hänger med sin tid. Men när Magnus får glad feeling förstår man åtminstone att det är en effektiv dänga.

+++

”Evighet” (Titiyo)

I Titiyos tappning blir Carolas schlagerklassiker mer klubborienterad och suggestiv. Mer Kleerup än Melodifestivalen. Stil, klass och fantastisk sång.

+++

”The day I die (I want you to celebrate)” (Carola)

Miss Lis ”carpe diem”-original låter Spotify. Carolas cover låter som Carola. Det behöver inte alltid vara positivt, men här fungerar det över förväntan.