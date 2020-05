SVT-profilen om skräcken för ex-maken: ”Sa att han skulle döda mig”

Pia Herrera från ”Go’kväll” berättar om våldet och svartsjukan

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 03 maj 2020 kl. 11.22

Uppdaterad: 03 maj 2020 kl. 11.49

Hon polisanmälde sin dåvarande make 2006 för misshandel och han dömdes senare till åtta månaders fängelse.

Nu berättar SVT-profilen Pia Herrera för första gången om skräcken och dödsångesten.

– Han tog fram en kniv och höll den mot min hals och sa: ”I kväll lever inte du”.

Tv-profilen Pia Herrera, 50, pendlar vanligtvis till Umeå där hon är programledare för SVT:s långkörare ”Go’kväll”. I dessa coronatider ser hennes dagar dock annorlunda ut. Hon är den som håller ställningarna från Stockholm, hon sänder från en studio som egentligen tillhör ”Bolibompa”, men som är ”Go’kväll”-pimpad.

Pia Herrera har även jobbat som nyhetsankare på ”Rapport” och ”Aktuellt” och varit med i ”På spåret”.

Hoppade av tv-jobbet

Detta till trots så ställer hon sig frågande varför just hon är intressant att intervjua.

– Mitt programledarjobb är ju bara ett jobb. Jag vet att jag är offentlig, men det är mer att jag känner ”äsch, varför ska någon vara intresserad av mig?”, säger Pia Herrera blygsamt.

Foto: LOTTE FERNVALL Pia Herrera.

2012 hoppade hon dock av från jobbet på SVT för att börja som pressekreterare på Skatteverket.

– Tv-branschen är otrygg och jag hade jobbat många år på SVT och haft många roliga prestigefulla uppdrag, men så fort det fanns en fast tjänst så gick allting mig förbi hela tiden. Jag var trött på att kämpa och ge allt till min arbetsplats som jag älskade, men jag kände inte att jag värderades tillbaka så som jag tycker att jag skulle. Jag var småbarnsförälder och ville ha trygghet.

Anledningen till att du slutade och bytte jobb var i grunden ett missnöje mot SVT?

– Ja, det var det. Det var ett roligt jobb, men ett missnöje med att aldrig få ett fast jobb. Jag har fortfarande inget fast jobb och kommer kanske aldrig få det heller, men det känns okej, nu är det på andra villkor.

Peppades av mamma

Du är uppvuxen i Borås, hur var det?

– Det var jättetufft. Jag är halvfinsk och halvkuban. På 80-talet var Borås en utpräglad industristad med många invandrare från Finland. Det var vanligt att de inte lärde sig svenska utan levde i Sverige utan att ta del av det svenska samhället. Sedan är jag svart också så det var inte så många pluspoäng att komma med.

Hur artade sig det, blev du mobbad?

– Jag är inte den som man kan mobba, min mamma försåg mig med en sjuhelsikes självkänsla. Det är ytterst svårt att sätta sig på mig även om många har försökt. Däremot hade jag komplex, jag ville inte se ut som jag gjorde och jag ville inte bo där vi bodde. Vi bodde i det som ansågs vara det sämsta området, det skämdes jag för. Men jag var ändå duktig i skolan, min mamma boostade mig hela tiden.

Foto: MATILDA SANDBERG/SVT Pia Herrera i ”Go’kväll”-studion.

Däremot var Pia inte populär bland killarna i skolan, något som satte sina spår.

– Det låter säkert superlöjligt, men fram tills jag var 16 år så var jag jätteledsen för jag visste att jag aldrig skulle få barn, för det behövdes en man för det och jag visste att jag aldrig skulle få någon kille. Det fanns ingen som skulle gilla mig.

”Känner mig mest svensk”

Tänkte du verkligen så?

– Jag var hundra procent övertygad och jätteledsen. Jag var så annorlunda, mina kompisar var ihop med killar och de frågade chans hit och dit, men jag var aldrig aktuell. Det hängde ju på vilka killarna tyckte var söta och jag såg så fel ut, jag ingick inte i den mallen för vilka som var söta. Men när jag var 16 så hände någonting. Populärkulturen gjorde att ”sådana som jag” blev mer accepterade, tänkbara liksom…

Du har sagt att du älskar Finland, men känner du dig finsk, svensk eller som en kuban?

– Nu känner jag mig mest svensk, men jag känner mig inte helt accepterad och det beror på hur jag ser ut. Folk runtomkring ser mig som svart, men inte som vit, men jag är ju både och. Jag har hela mitt liv i Sverige fått höra att jag inte riktigt hör hit. Då är det svårt att känna tillhörighet.

Upplever vardagsrasism

Det låter som du möter mycket rasism?

– Absolut! Jag tar till exempel alltid en korg även om jag bara ska handla en enda sak, det är för att folk inte ska tro att jag ska sno något. Det är samma sak när jag tidigare åkte buss, då lade jag mig alltid till med ett litet leende bara för att jag skulle se snäll ut så att de inte skulle tro att jag var farlig.

– När corona bröt ut så blev jag så beklämd när jag såg alla pensionärer i min mataffär, då frågade jag på behörigt avstånd om jag kunde hjälpa dem att handla, men de blev rädda.

Foto: LOTTE FERNVALL Pia Herrera.

Du menar för att du är svart?

– Ja, jag uppfattar det som så. Det handlar om att det har hänt så många gånger. Det var en kvinna som slog mig på gatan så jag ringde polisen. Det här var kanske tre år sedan. Hon stod och skrek åt två asiater. När jag kom närmare så hörde jag att hon kallade dem för kackerlackor. Jag kan verbalt lägga mig på en hög nivå så jag sa ”vet hut människa, att stå och skrika på det här sättet”. Då vände hon sig mot mig och sa ”vi vill inte ha sådana som dig här”. Hon var välklädd och under argumentationen så slog hon till mig. Polisen höll förhör med oss båda, men det lades ned trots att hon erkände.

Träffade kärleken strax före mammas död

Blir du på ett sorgligt sätt avtrubbad av att möta den här rasismen?

– Nej, jag blir lika ledsen varje gång och det är som att varje gång är den första. Jag förväntar mig inte det även om jag vet att det förekommer. Om folk ropar ”åk hem” så blir det svårt, det här är ju mitt hem.

Vi läste också att du dras till män som ser ut som du för att de förstår dig?

– Det är inte så att jag ratar eller utesluter någon, men att uppleva den här rasismen och det här utanförskapet är jättesvårt att beskriva för någon som inte har upplevt det. Jag tycker att det är jätteskönt med en person som vet vad det handlar om.

Som din pojkvän Ika?

– Ja, vi träffades för sex och ett halvt år sedan, strax före min mamma gick bort i cancer. Han fanns där för mig under den tiden på ett sätt som var helt fantastiskt. Vi dejtade och han stöttade mig med hull och hår. Det är något av det finaste en person har gjort för mig.

Bröt upp – men hittade tillbaka

Ändå valde ni att bryta upp?

– Det var en svår tid. Jag hade också nyligen skilt mig, det var fel tajming och jag var så oerhört olycklig efter mammas död.

Men ni hittade tillbaka till varandra härom året. Vem tog det initiativet?

– Det var han som skrev ett meddelande på Facebook, då tog vi upp kontakten igen och blev tillsammans. Det är så roligt att vara 50 år och kanske lite naivt att känna att nu kommer vi fortsätta vara tillsammans. Jag som varit så ombytlig av mig... Men nu är det på riktigt. Och det fina är att vi inte börjar från början, vi känner varandra och det är helt andra förutsättningar idag.

Du har en son, funkar det bra med Ika?

– Jag har faktiskt en gammal film där min son Osvald säger ”snälla, snälla mamma, kan inte du gifta dig med Ika?”. Då visste inte han att vi dejtade. Det fina är att under alla år så har Ika haft ett inramat foto framme på honom. De tycker så mycket om varandra, jag är så jävla tacksam för det.

Har ni pratat om saker som förlovning och bröllop?

– Nej, men folk säger till mig att nu kan du inte gifta dig fler gånger, men det kan jag visst! Jag gifter mig hur många gånger jag vill, jag är så emot konventioner. Så det är inte omöjligt att vi gifter oss, det är den ultimata kärleksförklaringen.

Polisanmälde sin make

Du polisanmälde din dåvarande make 2006 för misshandel och han dömdes senare till åtta månaders fängelse. Hur går tankarna kring det idag?

– När jag drabbades av det så var det en sådan fruktansvärd skam, det är så stigmatiserat och det känns skamligt att vara med om. Det kändes som att det var mitt fel, men det var inte jag som slog och idag skäms jag inte alls. Det har gått så lång tid, det var innan jag träffade min sons pappa. Det är inte så att jag har glömt det, men det känns så overkligt att jag skulle vara med om det. Nu vet jag att det kan hända vem som helst. Det var också ett problem att jag var stark, han kunde inte ta det. När jag tänker på det så kan jag bli så förbannad. Hur sjutton kunde han ta sig friheten att slå på mig? Det är så ofattbart och grejen är att när man är inne i det så är det den här normaliseringsprocessen. Det är inte så att man från ena dagen till den andra får en smäll på käften utan man vaggas in i det. Sedan var han underbar och helt fantastisk och skyllde på att det var för att han älskade mig så mycket.

Var det svartsjuka?

– Ja, jättemycket svartsjuka och mycket kontroll. Sedan tog han tillbaka det och visade ånger och en enorm kärlek. Det var så manipulativt.

Knivhotades: ”I kväll lever inte du”

Sedan tog du dig ur det?

– Ja, och det var för att han sa att han skulle döda mig och jag trodde på honom. Han tog fram en kniv och höll den mot min hals och sa ”ikväll lever inte du”. Han gjorde det med ett sådant lugn och sådan övertygelse att jag kände ”okej, han talar sanning”. Då ringde jag till en kompis och sa ”ring polisen”. Det var början på slutet. På något sätt var det tur. Senare hade jag kanske inte haft kraft att ta mig ur det, för när man är helt nedbruten så klarar man det inte.

Du har onekligen blivit utsatt för mycket, samtidigt känns du oerhört stark och du vågar exempelvis prata om det du råkat ut för. Är det mammas förtjänst?

– Ja, det är absolut tack vare mamma. Visst har jag varit med om ganska mycket, men jag ser det inte så. Jag tycker jag har ett fantastiskt liv. Jag har min underbara son, min partner som jag är lugn och trygg med och jag har ett jätteroligt jobb och bor i ett bra land och har underbara vänner och släktingar. Jag känner mig lyckligt lottad!

Foto: PRIVAT Pia Herrera med pojkvännen Ika.

FAKTA Det här är Pia Herrera Namn: Pia Herrera.

Född: 18 april 1970 i Lund.

Familj: Sonen Oswald och pojkvännen Ika.

Karriär: Programledare för ”Nyhetsmorgon” i TV4, nyhetsuppläsare i TV4-Nyheterna, medverkade i ”På spåret” 2007 tillsammans med Thomas Pettersson, nyhetspresentatör för ”Rapport” och ”Aktuellt”, pressekreterare för Skatteverket och webb-tv-redaktör för Regeringskansliet.

Aktuell: Programledare för ”Go’kväll” i SVT. LÄS MER

MIN DAG:

06.50: Mobilen ringer, då går jag upp förfixar lite. Tio minuter senare så väcker jag min pojke och frågar om han är trött, då nickar han och så får han sova tio minuter till. Samma visa varje morgon. Sedan äter vi frukost tillsammans.

07.30: Under de här coronatiderna så skjutsar jag honom till skolan.

08.30: Vi har videomöte på Go’ Kväll, men jag är inte med på video utan det är en bild på mig. De vet inte om det, men då kan jag göra saker under tiden som att städa spisen och gå till tvättstugan, men jag är koncentrerad.

09.30: Jobbar och gör research inför sändningen.

12.00: Jag är så slarvig, jag äter gärna något som inte är jättenyttigt, snarare allt onyttigt som finns. Men det blir en slarvig lunch.

15.00: Åker och hämtar min son på skolan, då äter vi mellis.

16.00: Jag skjutsar min son till fotbollsträningen och då kan jag jobba under tiden.

18.00: Jag lagar middag till oss och jag är en duktig flicka. Jag lagar alltid riktig mat, inga halvfabrikat. Det blir en gryta med kalkonfilé.

19.00: Han duschar och sedan tittar vi på något ungdomsprogram på SVT Play i soffan.

20.00: Läggdags och då har vi de mest innerliga samtalen, de är jättefina.

21.00: Då blir det egentid och jag kanske handlar på internet, det är jag jättebra på. Jag pratar med Ika som är på Kuba och jag går inte och lägger mig tidigt. Jag kämpar för att lägga mig i tid. Det kan bli hur sent som helst och aldrig före midnatt och det kan bli ganska långt efter midnatt.

