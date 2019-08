Filip Hammar + FÖLJ

Johnny, 77, klickade på Filip Hammar – blev av med sina pengar

Föll offer för bluffannonserna som fått tv-profilen att rasa

avTorbjörn Ek

NÖJE 5 augusti 2019 10:47

Han klickade på bluffannonsen med Filip Hammar och Fredrik Skavlan.

Nu kämpar Johnny Wahlberg, 77, för att få tillbaka pengarna han förlorat.

– Det är lite skämmigt att man var så jävla dum att man gick med, säger han till Breakit.

Annonsen på Facebook med Filip Hammars bild gjorde Johnny Wahlberg, 77, nyfiken. Han klickade och kom till något som såg ut som en artikel från Aftonbladet, skriver Breakit.

Men artikeln är en bluffannons, som Filip Hammar polisanmälde redan i maj. Filip Hammar har aldrig medverkat i SVT:s program ”Skavlan” för att berätta om bitcoin-investeringar som det påstods i den fejkade annonsens. Johnny Wahlberg trodde dock på vad han läste och blev nyfiken.

– Om Skavlan och Hammar håller på så kan väl jag också, tänkte jag. Det stod att man kunde tjäna stålar snabbt. Mycket pengar fort utan att behöva göra någonting, säger han till Breakit.

Polisanmält

Han blev snabbt uppringd och övertalad om att lämna ut sitt kortnummer och föra över 250 euro, motsvarande 2 500 kronor. Pengarna drogs från kontot trots att Wahlberg säger till Breakit att han drog öronen åt sig när uppringaren ville att han skulle godkänna transaktionen med sitt bank-ID och vägrade göra detta.

Sedan dess har han försökt få pengarna tillbaka från blufföretaget som står bakom den fejkade annonsen. Men de har i sin tur begärt bild på hans körkort, bankkort och en räkning med namn och adress för att föra tillbaka pengarna, något som polisen rådgivit honom att under inga omständigheter göra. I stället har han polisanmält brottet, men polisen har lagt ner ärendet med motiveringen att brottet inte går att utreda.

– Det är lite skämmigt att man var så jävla dum att man gick med, säger Johnny Wahlberg till Breakit.









1 av 3 Bluffannons med Filip Hammars bild på tidningen The Suns hemsida, riktad mot svenska läsare.

Annonser sprids via Google

När Filip Hammar i maj polisanmälde de falska annonserna sa han till Nöjesbladet:

– Det är som en råttinvasion på Facebook med bilder på mig.

– Det är ganska många som har lämnat ut sina kortuppgifter och sånt. Det är jag jävligt ledsen för. Där upphör den här historien att vara rolig.

De falska annonserna, som tidigare bland annat synts på Facebook, sprids nu också via Googles annonsnätverk och syns för svensk publik på både svenska och utländska nyhetssajter.

Så sent som under måndagen kunde Nöjesbladets reporter se Filip Hammars bild i samma typ av bluffannonser på bland annat brittiska tidningen The Suns sajt. Artikeln som den fejkade annonsen leder till har då utformats att se ut som en artikel från Dagens Nyheter.

