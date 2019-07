Liam Gallagher + FÖLJ

Liam Gallagher träffade dottern – efter 20 år

Oasis-stjärnan: ”Det var väldigt känslosamt och ledsamt”

avAlex Hartelius

NÖJE 25 juli 2019 21:54

Förra sommaren fick Liam Gallagher träffa sin 21-åriga dotter Molly för första gången.

Nu berättar han om det känslosamma mötet.

– Det var verkligen tufft, men vi har strukit ett streck över det som varit och blickar framåt, säger han till Nöjesbladet.















1 av 6 | Foto: TT Liam Gallagher.

Fram tills förra sommaren hade Liam Gallagher, 46, aldrig träffat sin dotter Molly, 21, sitt äldsta barn som han har tillsammans med Lisa Moorish, 47, från ett tidigare förhållande.

Deras första möte ägde rum på puben ”Red Lion and Sun pub” i London och till Nöjesbladet säger han att det var känslosamt att få träffa sin dotter för första gången på 20 år.

– Det var väldigt känslosamt och ledsamt. Det har varit många saker som kommit emellan, men jag är inte glad eller stolt över att inte ha träffat henne på 20 år. Det var verkligen tufft, men vi har strukit ett streck över det som varit och nu blickar vi framåt, säger Liam Gallagher.

Han säger att deras relation i dag är väldigt bra och att de har det trevligt och skrattar mycket när de ses.

– Hon har bra humor, vilket hon självklart fått från mig – och hon ser bra ut, hon har självklart fått mina drag. Hon är rolig, vi båda gillar samma saker och har det bra.

Ingen återförening av Oasis

Det har länge varit dålig stämning mellan Oasis-bröderna Liam Gallagher och Noel Gallagher, 52. Musikerna gick skilda vägar 2009 och har sedan dess smutskastat varandra offentligt.

I juli förra året sträckte Liam Gallagher ut en hand och hoppades på en återförening av Oasis.

"Men jag förlåter dig nu, så låt oss förena 'The big O' och sluta jävlas, jag betalar för dryckerna”, skrev han på Twitter.

Han hade då året innan sagt i en intervju med Reuters att han kunde tänka sig att göra musik med brodern igen.

– Kanske en dag, när vi återgår till att vara bröder, skulle det kännas naturligt att göra musik tillsammans. Jag älskar honom, utan tvekan. Han är min bror, sa han då.

Till Nöjesbladet säger han dock att det förmodligen aldrig kommer att ske.

– Nej, jag tror inte det. Kanske i nästa liv, jag kan inte se att det blir så i detta livet.

Varför inte?

– Lyssna, jag har försökt att sträcka ut en hand flera gånger men han vill inte veta av mig. Min omgivning har uppmuntrat mig till att sträcka ut handen. Jag har sagt saker, han har sagt saker och sån skit, säger han och fortsätter:

– Men allt har kommit från min sida. Jag har gjort allt jag kan, skitsamma. Personerna som han omger sig med borde fan skämmas, eftersom de uppmuntrar till det. Men vad kan man göra?

Aktuell med soloalbum

Liam Gallagher är just nu aktuell med sitt andra soloalbum ”Why me, why not?”, som väntas släppas den 20 september i år.

Albumtiteln är inspirerad av John Lennons tavlor ”Why me” och ”Why not”.

– Jag fick titeln från dem och det är elva låtar på albumet. Låtarna är starkare än vad de var på förra albumet “As you were”, säger Liam Gallagher.

På det nya albumet släpper han bland annat låten ”Now that I´ve found you”, som är tillägnad dottern Molly. Till skillnad från sitt första soloalbum ”As you were”, där han skrev flera av låtarna helt själv, har han tagit hjälp av flera låtskrivare.

– Jag var tvungen att få hjälp med att skriva låtarna, för på förra albumet var de inte tillräckligt bra. Vi behövde göra ett bättre album. Men det är fortfarande inom samma genre, däremot är låtarna djupare och större än tidigare.

Liam Gallagher spelar på Annexet i Stockholm den 2 februari 2020.

