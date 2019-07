Benjamin Ingrosso + FÖLJ

Benjamin Ingrosso om kärlekslivet – efter tuffa uppbrottet

”Jag jobbar på mig själv”

avCornelis Rikken

NÖJE 11 juli 2019 07:04

Benjamin Ingrosso, 21, gjorde succé tillsammans med parhästen Felix Sandman, 20, i veckans ”Allsång på Skansen”.

Tillsammans framförde de singeln ”Happy thoughts” – en låt om att komma över sitt ex.

Men frågar du Benjamin är han ännu inte riktigt redo att ge sig ut dejtingdjungeln igen.

– Det står väldigt stilla just nu, säger han.

”'Cause all I see is you. In every city, everybody new. I know it's fuckin' sad, but God, it's true”, sjunger Benjamin Ingrosso i ”Happy thoughts”.

Låten handlar om att komma över ett förhållande som har tagit slut.

– Det är väl mest bara det där stadiet när man precis har gjort slut, så går man runt och ljuger till sig själv och alla andra att man mår så jävla bra, fast man inte gör det, berättar han för Nöjesbladet.

Och visst är låten baserad på hans egna erfarenheter.

”Min terapi”

Tidigare i våras bekräftade Benjamin att han och flickvännen Linnea Widmark valt att gå skilda vägar efter att ha varit tillsammans till och från i sex år.

Uppbrottet inspirerade honom att skriva ”Happy thoughts”.

– Den skrevs, som jag sjunger i låten, en vecka efter det hände.









1 av 3 | Foto: LASSE ALLARD Benjamin Ingrosso i ”Allsång på Skansen”.

Och vi kommer antagligen få höra mer om Benjamins kärleksliv inom en väldigt snar framtid.

– De låtarna som kommer framöver från mig kommer nog vara väldigt mycket om det stadiet jag var/är i, säger han och fortsätter:

– Det är väl också därför man skriver musik, för att man vill skriva om saker man varit med om så att andra kan känna igen sig. Man vill beröra och skriva av sig, det är väl min terapi typ.

”Jobbar på mig själv”

Men trots terapin verkar Benjamin ännu inte riktigt vara redo för ett nytt förhållande.

I alla fall inte än på ett tag.

– Det står väldigt stilla just nu. Jag jobbar på mig själv och håller på att göra klart min platta. Jag har typ inte tid. Sen vill jag inte söka efter ett nytt förhållande just nu. Jag ska vara med familj och vänner.

LÄS OCKSÅ Rockbjörnen 2019 – här är alla nominerade

LÄS OCKSÅ Benjamin Ingrosso nekar till anklagelserna

LÄS OCKSÅ Viktor Frisk om romansryktet med Martina Haag

Familjen Wahlgren – nu och då 00:36

11 juli 2019 07:04