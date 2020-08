Mel C: Corona ställer till det för ny Spice Girls-turné

Exklusiv intervju inför stjärnans svenska Pride-spelning: ”Vi tjejer skulle älska att göra fler shower”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 01 augusti 2020 kl. 13.21

Hon stannar hemma i London – men är ändå med på Stockholm Pride.

Inför spelningen berättar Melanie C om kärleken till gaypubliken – och hur corona kan sätta stopp för den omryktade Spice Girls-återföreningen.

– Vi tjejer pratar med varandra hela tiden. Vi skulle älska att göra fler shower, men vi måste vänta och se, säger hon.

Trots att den fysiska Pride-festivalen är inställd tänker inte Melanie Chisholm, 46, låta den svenska publiken sitta still. Från sitt hem i London bjuder hon in till en unik DJ-spelning där hon hoppas få den svenska Pride-publiken att dansa i sina hem.

– Just nu kan ju ingen gå ut och festa, eller hur? Det är frustrerande. När jag är dj så har jag alltid kul och då vill jag få alla att dansa tillsammans med mig, säger hon till Aftonbladet via videolänk från London.

Måste spela minst en Spice Girls-låt

Lördag 1 augusti, när Stockholm Prides stora avslutningsgala egentligen skulle ha ägt rum kommer Melanie C att att spela dansmusik för alla som vill festa tillsammans. Spelningen direktsänds också på Aftonbladets sajt och Melanie C vet vad publiken brukar fråga efter.

– Som en av Spice Girls är det väldigt viktigt att spela minst en Spice Girls-låt, men det finns så mycket bra musik där ute. Jag kommer spela massa riktigt kul houseremixer och jag var lite av en rejvare under 90-talet så det kan bli lite mer hard core mot slutet.

Foto: Aftonbladet ”Vi skulle älska att göra fler shower” säger Melanie C om Spice Girls i exklusiv intervju med Aftonbladets Tobbe Ek inför sin dj-spelning på Stockholm Prides digitala gala.

Foto: STEFAN JERREVÅNG Melanie C på QX-galan 2018

Vad kommer du absolut inte spela?

– Hahaha well, jag gillar att dansa, så jag vill nog hålla det i upptempo, men samtidigt måste man väl alltid göra utrymme för en ballad så man kan få dansa tryckare också…? Men jag kommer satsa på partymusiken.

Turnerade med drag show-grupp

Förra året hann hon både återförena Spice Girls för 13 spelningar i Storbritannien och Irland och även turnera tillsammans med drag show-kollektivet Sink the pink på en stor mängd pridefestivaler, inklusive Stockholm Pride.

– Jag är en väldigt stolt bundsförvant till HBTQ+-publiken. Det började för många år sen med Spice Girls, vi fick så många fans ur den publiken och för mig som artist är det viktigt att visa mitt stöd, som tack för allt det fantastiska stöd som pridepubliken har visat mig och Spice Girls genom åren.

Just turnén tillsammans med Sink the pink öppnade hennes ögon ytterligare.

– Det var första gången som jag jobbade så nära drag show-artister och ickebinära människor. Det var en sån utbildning för mig, jag fick som en uppenbarelse när jag började se bortanför könet. Som människor har vi alla olika idéer, olika saker vi tror på, vi är alla individer, men vi alla behöver, vill ha och förtjänar samma saker, det tror jag är det viktiga i budskapet.

Foto: AP / Scanpix / Matt Dunham Spice Girls 2012 på avslutningsceremonin för OS i London

Foto: Aftonbladet Melanie C ska dj:a för den svenska Pride-publiken – från sitt hem i London. Här i intervju med Aftonbladets Torbjörn Ek inför spelningen.

Speciellt lyfter hon fram en spelning på en pridefestival i São Paulo i Brasilien där presidenten Jair Bolsonaro sagt att han hellre ville se sin son som död än som homosexuell.

– Regeringen där har gjort det svårt. Deras ledare har varit ganska öppet emot homosexualitet. Så jag var väldigt stolt över att vara där och få vara en talesperson. Jag tycker att som offentlig person så har man en plattform, då är det viktigt att använda den på bästa sätt när helst man kan, säger Spice Girls-ikonen.

Foto: MelanieC.net Albumet ”Melanie C” släpps 2 oktober 2020

Melanie Chisholm, Sporty Spice, Mel C, Melanie C. Hon går under många namn och det sista, ”Melanie C”, blir också titeln på hennes nya album som kommer i oktober. Lagom till Pride-spelningen har hon också precis släppt nya singeln ”In and out of love” och Mel C hoppas kunna komma till Sverige för en konsert i maj nästa år, beroende på hur coronapandemin utvecklas.

– Jag räknar med att turnera i Europa och komma till er i Sverige, jag saknar er och älskar er, så jag kommer förhoppningsvis dit i maj, så länge corona tillåter, säger hon.

Corona kan skjuta upp Spice Girls-turné

Inför förra årets spelning på Stockholm Pride berättade Melanie C för Aftonbladet att hon gärna ville ta med Spice Girls-kollegorna på en ny världsturné. Nästa år firar den ikoniska tjejgruppen 25-årsjubileum och brittiska tidningar har fyllts med uppgifter om att bandet planerar för ännu en återförening. Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell, sägs alla vara ombord, medan Victoria Beckham i så fall kommer avstå, enligt samstämmiga uppgifter i brittisk press.

Men hur krockar en eventuell världsturné med Spice Girls med ditt nya soloalbum och din egen turné?

– Det finns plats för båda, säger Melanie C och skrattar.

Det som kan ställa till med problem för en ny återförening är coronapandemin.

– Det här året prioriterar jag min nya skiva förstås. Men förutom det så pratar vi tjejer med varandra hela tiden. Vi skulle älska att göra fler shower, men vi måste vänta och se. Det är ett så stort åtagande det hela med Spice Girls-shower och jag vet att många konserter har flyttats från 2020 till 2021, så vi håller koll på hur saker utvecklar sig och så snart något är bestämt kommer ni få veta.

