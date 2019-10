Filmen:

✓ Filmen ”Så som i himmelen” hade premiär 3 september 2004. Kay Pollak regisserade. De stora rollerna spelades av Michael Nyqvist (1960-2017), Frida Hallgren, Helen Sjöholm, Lennart Jähkel, Ingela Olsson, Niklas Falk och Per Morberg.

✓ Filmen sågs av över 1,5 miljoner på bio. Filmlåten ”Gabriellas sång” låg 68 veckor på Svensktoppen.

✓ Filmen blev en stor framgång även utomlands, främst i Norge, Tyskland och Australien, och Oscarsnominerades. Uppföljaren ”Så ock på jorden” kom 2013.

Musikalen:

✓ Musikalen hade premiär 13 september i fjol. Markus Virta regisserade. I de stora rollerna återfinns Philip Jalmelid, Tuva B Larsen, Malena Ernman, Morgan Alling/Björn Kjellman (alternerar i rollen), Anders Ekborg, Sofia Pekkari, Christopher Wollter och Linus Eklund Adolphson.

✓ Titlar på utländska språk som är klara är ”As it is in heaven” (England), ”Wie im Himmel” (Tyskland) och ”Niin kuin taivaassa” (Finland).