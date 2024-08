"Star Trek"-skådespelaren Patti Yasutake död

Spelade sjuksyster Alyssa Ogawa

Uppdaterad 08.27 | Publicerad 08.00

Patti Yasutake känd från ”Star Trek: The next generation” och ”Beef” har avlidit, enligt New York Times.

Patti Yasutake gick bort under måndagen på ett sjukhus i Los Angeles. Dödsorsaken var cancer, enligt hennes vän och manager.

Yasutake spelade rollen som sjuksystern Alyssa Ogawa i science fiction-serien ”Star Trek: The next generation” som visades mellan 1987 och 1994 och hon repriserade senare rollen i filmerna ”Star Trek Generations” och ”Star Trek: First contact”.

I närtid är hon känd för sin biroll i Netflix dramakomedi ”Beef” där hon spelade styvmodern Amy Lau.

Patti Yasutake blev 70 år gammal.