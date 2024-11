Andreas Carlsson om Quincy Jones: ”Han var helt underbar”

Svenske låtskrivaren minns musiklegendaren ● ”Överrumplade mig genom att slänga ur sig några svenska fraser”

Publicerad 11.40

Under måndagen kom beskedet att legendariske musikproducenten Quincy Jones är död.

Låtskrivaren och producenten Andreas Carlsson kan inte nog förklara hur mycket han har betytt för musikvärlden.

– Han var en brobyggare som förde samman svart och vit musik på ett sätt som aldrig hade gjorts tidigare i historien, säger han till Aftonbladet.

Han stod bland annat bakom Michael Jacksons ikoniska ”Thriller”-album och producerade hela ”We are the world”-projektet 1985 med supergruppen USA för Africa.

Andreas Carlsson: ”Han var helt underbar”

En som minns Quincy Jones med värme är låtskrivaren och producenten Andreas Carlsson, 51.

– Det är väldigt tråkigt. Han var helt underbar, snäll och ödmjuk. I en värld som börjar bli ganska urvattnad så påminns man mer och mer om allting som har varit fantastiskt.

– Jag frågade en av mina yngre släktingar om Michael Jackson hade någon påverkan på hennes generation och de som är i sena tonåren idag. Hon svarade att Michael Jackson är jättestor. Det är ett tecken på att kvalitén som Quincy stod bakom aldrig går ur tiden.

”Han var en brobyggare”

Andreas Carlsson kan inte nog förklara vad han har betytt för musikvärlden.

– Jag skulle säga att Quincy var en ”all inclusive”. Han var en brobyggare som förde samman svart och vit musik på ett sätt som aldrig hade gjorts tidigare i historien. På samma platta kunde han ha med Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald och LL Cool J. Det var den stora hemligheten för det rika musikaliska språk som blev hans signum. Han kunde gräva ur alla möjliga gömmor och få ihop något som folk inte hade upplevt tidigare.

– Idag är musik så segregerat igen. Men Quincy hade en cool factor hos alla. Han var den musikaliska gudfadern och folk var oberoende smak och bakgrund lyhörda när han öppnade munnen.

Träffades i Japan: ”Q who?”

Andreas Carlsson träffade Quincy Jones vid flera tillfällen och första gången var när han var i Japan och jobbade med bandet Dirty Loops.

– Quincy ville signa bandet som var väldigt unikt på sin tid. Plötsligt ringer telefonen och jag får höra ”It’s Q” på andra sidan. Jag hade ingen om vem Q var och frågade ”Q who?”. Då säger han ”How many Q:s du you know? It’s Quincy Jones”, säger Andreas Carlsson skrattandes och fortsätter:

– Sedan träffade jag honom på olika tillställningar i Sverige och Los Angeles. Han var en otroligt trevlig man som ibland överrumplade mig genom att slänga ur sig några svenska fraser. Han var förmodligen bättre på svenska än vad han gav sken av. Men han hade ju tillbringat mycket tid i Sverige och bodde även här under en period.