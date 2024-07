Krisen mellan Jennifer Lopez och Ben Affleck – syns utan förlovningsring gång på gång

Tidslinje över superstjärnornas skakiga period

Publicerad 20.11

Det är fortsatt trubbel i paradiset.

Ben Affleck syns utan sin förlovningsring gång på gång och Jennifer Lopez semestrar ensam.

Här är en tidslinje över superstjärnornas upp- och nedgångar det senaste halvåret.

Jennifer Lopez, 54, och Ben Affleck, 51, blev tillsammans igen 2021 efter att ha brutit sin förlovning nästan 20 år tidigare, år 2004, och den otroliga kärlekshistorien nådde nya nivåer när superstjärnorna gifte sig 2022.

Men den senaste tiden har de oroande rubrikerna avlöst varandra och det senaste halvåret har skilsmässoryktena blivit fler och fler, samtidigt som de nästan aldrig ses ihop längre.

Här är en sammanfattande tidslinje över upp- och nedgångarna det senaste halvåret, som flera amerikanska och brittiska medier intensivt rapporterat om.

27 februari: Ben vill vara mer privat

I Jennifer Lopez dokumentär ”The greatest love story never told” pratar Ben Affleck om att han inte vill att deras relation ska vara för offentlig. Han föredrar att hålla sitt privatliv borta från sociala medier, blir obekväm med all uppmärksamhet​ och berättar om att de behöver kompromissa om den saken i sin relation.

17 mars: Går på basketmatch ihop – och försvinner därefter

Jennifer Lopez och Ben Affleck går på en NBA-match i Los Angeles tillsammans med Ben Afflecks son Samuel.

De ses också ihop en dag i New York den 30 mars.

Men det är sista gången de fotograferades offentligt tillsammans på länge.

16 maj: Ses plötsligt ihop – efter 47 dagar

Att de inte synts ihop på länge, särskilt när Jennifer Lopez marknadsförde sin Netflix-film ”Atlas” och var en av värdarna för årets Met-gala, spär på ryktena om att relationen med Ben Affleck är spänd.

Men plötsligt, efter 47 dagar, ses de ihop i Los Angeles på ett event för att stötta sina barn. Den 19 maj ses de tillsammans igen.

Samtidigt berättar en källa för People att de inte bor ihop och att de inte firade mors dag tillsammans.

20 maj: Olika synsätt på relationen – går ensam på premiär

En källa berättar för People att Jennifer Lopez och Ben Affleck har väldigt olika synsätt vad gäller medieuppmärksamheten kring förhållandet. Medan Ben Affleck hatar den och blir extremt obekväm är det för Jennifer Lopez helt tvärtom.

Samtidigt går Jennifer Lopez ensam på premiären av sin film ”Atlas”.

22 maj: Undviker fråga om ”situationen” med Affleck

Under en pressdag för ”Atlas” får Jennifer Lopez en fråga om Ben Affleck mitt under en presskonferens av en reporter i Mexiko:

– Är det sant att du ska skilja dig från Ben Affleck? Dessa rykten? Vad är sanningen?, frågar reportern.

Jennifer Lopez medskådespelare Simu Liu svarar direkt att ingen kommer att prata om det, medan Jennifer Lopez svarar reportern:

– Du vet bättre än så.

Att Jennifer Lopez inte avfärdar ryktena direkt får stor spridning på sociala medier.

30 maj: Håller handen på examensfest och går på basket

Trots de intensiva skilsmässoryktena syns Jennifer Lopez på Ben Afflecks äldsta dotter Violets examensfirande tillsammans med sina barn, och Daily Mail publicerar bilder på hur Jennifer Lopez och Ben Affleck håller hand. Ett par dagar senare fotas de när de kindpussas på en basketmatch.

31 maj: Ställer in turné

Jennifer Lopez ställer in hela sin sommarturné ”This is me live” med mindre än en månads varsel.

”Jag är helt förkrossad och bedrövad över att svika er. Jag hoppas att ni förstår att jag aldrig skulle göra så här om jag inte kände att det var absolut nödvändigt” skriver hon i sitt nyhetsbrev ”On the JLo”.

Enligt källor till Page Six beror det plötsliga avhoppet på den svåra tiden i stjärnans privatliv och uppgifterna om att hon och Ben Affleck är på väg mot skilsmässan.

8 juni: Säljer sitt hus i Beverly Hills

TMZ rapporterar om hur Jennifer Lopez och Ben Affleck har lagt ut sitt enorma mansion i Beverly Hills som de köpte 2023 till försäljning, och att det ska bero på problem i äktenskapet.

23 juni: Fotas utan vigselringen

I bilder som publiceras av Daily Mail syns Ben Affleck utan sin vigselring på sig, samtidigt som Jennifer Lopez är på semester i Italien utan honom. Det är inte första gången han går ut utan sin ring.

26 juni: Skäller ut fotografer

Ben Affleck möts av mängder av kamerablixtar från paparazzifotografer som står placerade vid vägen vid deras bostad när han backar ut med bilen från uppfarten.

I en video som TMZ publicerar kliver han ur bilen och stegar fram till en av fotograferna för att ryta ifrån. Skådespelaren menar att han inte ser var han kör när han bländas av kamerablixtar.

– Ni kommer se till att jag hamnar i en olycka. Fotografera inte med blixt när jag kör ner för uppfarten. Gör inte det. Det är farligt, säger han bland annat och fortsätter:

– Jesus, min dotter kommer komma ner här. Om ni använder era blixtar mot henne kommer ni utsätta henne för fara. Förstår ni det?

12 Juli: Utan ring – igen

Ben Affleck fotas återigen utan sin vigselring på. Sedan uppgifterna om att förhållandet knakar i fogarna har det hänt gång på gång, vilket spär på skilsmässoryktena.