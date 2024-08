”Levde med en konstant rädsla att jag skulle bli dödad”

I dagarna har dokumentären ”Ace of Base – All that she wants” premiär där man kan följa bandets resa.Ulf Ekberg öppnar också upp om sin stökiga bakgrund i nazistiska kretsar – och hur han lyckades ta sig ur det.

– Jag skärpte mig och gjorde någonting bra av min ilska som blev bandet, säger han i en djuplodande med Aftonbladet.