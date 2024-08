USA stämmer Live Nation – anklagas för monopol

Vill splittra Live Nation och Ticketmaster ● Nekar till brott mot konkurrenslagarna

Uppdaterad 2024-05-24 | Publicerad 2024-05-23

Den amerikanska regeringen stämmer konsert- och biljettjätten Live Nation och dess dotterbolag Ticketmaster.

De anklagas för att ha monopoliserat marknaden för livearrangemang och konserter i USA.

Ett 30-tal delstats- och distriktsåklagare har skrivit under stämningsansökan, som lämnats in av USA:s justitiedepartement till en federal domstol i New York.

I stämningsansökan skriver justitieminister Merrick Garland att bolagen använder olagliga metoder för att undvika konkurrens och hålla en monopol-liknande kontroll över evenemangsindustrin.

”Resultatet blir att fansen betalar mer, artisterna får färre konsertmöjligheter, mindre arrangörer fryses ut och att konserthus får färre realistiska valmöjligheter till biljettförsäljning”, säger Garland i ett uttalande.

Målet är att splittra upp Live Nation och Ticketmaster.

Live Nation nekar till brott mot konkurrenslagarna. När utredningen först offentliggjordes 2022 sade bolaget att Ticketmaster har ett sådant järngrepp om marknaden på grund av överlägsen kvalitet i biljettsystemet.

Biljettsajten Ticketmaster har varit under särskild lupp sedan dess system kraschade 2022, i samband med ett större biljettsläpp för Taylor Swift.