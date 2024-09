Rosendal Garden Party återvänder nästa år

Publikrekord i år

Publicerad 2024-06-17

Arrangörerna av tredagarsfestivalen Rosendal Garden Party kunde glädjas åt publikrekord under årets upplaga och meddelar nu att festivalen återkommer 2025.

Under lördagen besökte 15 600 personer arrangemanget där bland andra Massive Attack, The Cardigans och Grace Jones uppträdde under helgen.

expand-left helskärm Grace Jones uppträdde under årets Rosendal Garden Party.

expand-left helskärm Nina Persson i The Cardigans gör sin berömda Gene Simmons-imitation. Bandet avslutar också spelningen med en kort snutt av ”Detroit rock city”.

Succé trots ostadigt väder

Nu sammanfattar man årets festival som en succé, trots ostadigt väder och regn under helgen.

”Det är fantastiskt att intresset för Rosendal har varit så stort i år. Vi är självklart stolta över lineupen och programmet, men det är helheten som gör det”, säger innehållsansvarig Johanna Beckman.

13 till 15 juni nästa år kan besökarna räkna med att Djurgården återigen fylls av musik och redan nu går det att köpa ett begränsat antal biljetter – trots att inga akter ännu har bokats.