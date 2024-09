Swifts pojkväns hår var viktigare än matchen

Markus Larsson: Allt är med andra ord som vanligt

Söndagarna är räddade.

NFL är tillbaka.

I dag är det en pophändelse även i Sverige tack vare en kille som heter Travis.

Det är möjligen en sanning med modifikation.

Amerikansk fotboll kommer nog alltid att befinna sig ute i periferin i vår tidszon.

En angelägenhet för en liten skara entusiaster som har illröda och trötta ögon varje tidig måndag från och med nu och fram till februari.

expand-left helskärm Taylor Swift och Travis Kelce efter matchen mellan Kansas City Chiefs och Baltimore Ravens.

Skillnaden från förut är, så klart, Taylor Swift.

När hon började dejta Travis Kelce i Kansas City Chiefs började sporten att synas på svenska nöjessajter. Frågar ni mig är det den finaste av alla Taylor Swift-effekter hittills.

Travis Kelce?

Många kliade sig nog i huvudet när det namnet brakade in i deras flöden om ”Folklore” eller ”The tortured poets department”.

expand-left helskärm Travis Kelce

Kelce var dock redan en av de största idrottsstjärnorna i USA långt innan Swift började synas på Cheifs hemmaarena Arrowhead Stadium i Kansas City, Missouri. Han har spelat som tight end i laget i elva år. Sedan 2018 har det för övrigt inte funnits ett hetare och mer framgångsrikt team i NFL än Kansas City, mycket beroende på just Kelce och hans övernaturliga kemi med lagets dirigent och quarterback Patrick Mahomes.

En tight end ska vara ett universalverktyg på planen. Positionen går ut på att ta emot passningar på korta avstånd och vinna yards. En tight end ska också vara tillräckligt lång och biffig för att kunna blockera och tackla anfallare.

expand-left helskärm Taylor Swift på läktaren

Sedan Rob ”Gronk” Gronkowski dominerade positionen i New England Patriots i början på 10-talet finns det också en outtalad regel att en tight end ska vara lagets skönaste kille och gycklare, en lika stor underhållare som idrottsman.

”The Gronk” var och är en lika mycket en clown som affärsman. Travis Kelce går i ungefär samma spår.

Kelce har spelat en påhittad version av sig själv i tv-serien ”Moonbase 8” och medverkat i ”Saturday night live”. Han är även aktuell i Adam Sandlers uppföljare till filmen ”Happy Gilmore” från 1996. Under en NFL-säsong syns han i otaliga reklamfilmer på bästa sändningstid och tecknade nyss ett nytt miljardkontrakt för podcasten ”New Heights” tillsammans med sin bror Jason.

Han har också, ehum, gjort dejtingsåpan ”Catching Kelce”, en sorts ”The bachelor” fast om Travis Kelce. Och, tja, spelat in en cover på The Pogues ”Fairytale of New York” som heter ”Fairytale of Philadelphia”.

expand-left helskärm Taylor Swift på läktaren

Ingen av dem behöver nämnas igen.

Han blandar högt och lågt. Alla älskar en lycklig dåre. Misstanken finns alltid att han dummar ner sig för att nå en större publik. Särskilt när man läser att han är exekutiv producent för en dokumentärfilm om konstnären Jean-Michel Basquiat.

De regerande mästarna Kansas City Cheifs mötte för övrigt Baltimore Ravens redan i torsdags. Cheifs vann bokstavligt talat premiären med en tå. Travis Kelce gjorde en blygsam insats.

Efteråt handlade rubrikerna istället om att Swifties hånade Kelces nya frisyr.

Allt är med andra ord som vanligt.

Man vet att någon har blivit stor när håret är viktigare än matchen.

expand-left helskärm Travis Kelces frisyr