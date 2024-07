Queens of the Stone Age ställer in spelningar – sångaren opereras akut

Spelningen på Way Out West den 8 augusti berörs inte

Uppdaterad 15.30 | Publicerad 15.26

Det amerikanska rockbandet Queens of the Stone Age ställer in några av sommarens konserter i Europa.

Josh Homme, som var med och bildade bandet 1996, måste genomgå en akut operation, enligt NME.

Bandet befinner sig just nu på en Europaturné i kölvattnet av det senaste albumet ”‘In times new roman” som kom i fjol. Men frontpersonen Josh Homme måste återvända hem för att genomgå en operation. Bandet ställer därför in åtta kommande konserter, fram till den 27 juli, i Europa. Spelningen på Way Out West den 8 augusti berörs därmed inte.

På sociala medier ber bandet sina fans om ursäkt.

Josh Homme i Queens of the Stone Age återvänder till USA för en akut operation. Arkivbild.