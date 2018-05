”En show som folk i framtiden ljuger om att de såg”

NASHVILLE. ”Get them while they’re hot”, rekommenderar han själv i öppningsspåret på sitt lysande debutalbum och ni borde lyssna på Luke Elliots råd när han nu kommer till Stockholm för sitt första framträdande på svensk mark.

Det kan bli en show av den sort folk i framtiden ljuger om att de såg.

Foto: Marta Szczesniak/WENN.com Luke Elliot.

Det är på tisdag Luke Elliot begår sin Sverige-debut med en spelning på O-baren i Stockholm – gratis och allt – och om den här våren i huvudstaden rymt några ”måste vara där”-event törs jag nästan lova att det är den konserten.

Jag har skrivit om den 31-årige sångaren, pianisten och gitarristen från Princeton i New Jersey i flera krönikor tidigare; om hur han via VG-profilen Eirik Mosveens försorg blivit ett fenomen i Norge, om hur sensationellt bra debutalbumet ”Dressed For The Occasion” är och om hur han lyste upp den mörka New York-hösten med ett fantastiskt live-framträdande på Mercury Lounge på södra Manhattan i slutet av oktober.

I varenda en av de spalterna har jag uppmanat Sverige att göra sig självt en tjänst och likt våra insiktsfulla grannar i väster – som alltid haft bra näsa för kvalitativ americana – inleda en affär med den vackre barden; ett slags lätt olydigt kärleksbarn Leonard Cohen fick med Tom Waits och sedan lät Warren Zevon och Nick Cave uppfostra på en sjavig rockklubb i New York.

Här är chansen. Jag såg honom som sagt på scen i höstas och boy, det var en upplevelse. Tillsammans med en eminent samling unga musiker från Norge – som jag tror står för kompet nu också – öppnade han ännu fler dimensioner i sina mångfasetterade och emotionellt laddade gav, gav dem ännu mer glans och fick dem att träffa ännu hårdare.

Nu samlar han sig dessutom till något , för Luke har verkligen längtat till Sverige.

– It’s about fucking time, I’m extremely excited, svarade han när jag nådde honom med frågan om hur det känns att äntligen komma till Stockholm.

Fast det är inte bara det faktum att det förmodligen kommer vara väldigt bra som borde locka.

Min övertygelse är att den här ”leading man”-vackre karaktären snart är en big deal –en övertygelse som stärks av nya singeln ”I Love You (All The Way)”; kanske det bästa han överhuvudtaget gjort.

Så det kan bli en klassisk spelning på O-baren, en sån som människor i framtiden kommer påstå att de bevittnade fast de egentligen satt hemma i tv-soffan.

