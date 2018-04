Verne Troyer + FÖLJ

”Mini-Me” är död – blev 49 år gammal

Verne Troyer, mer känd som Mini-Me i filmen Austin Powers, har dött.

Han blev 49 år gammal.

Tidigare denna månad låg han inne på psyket, efter att oroliga vänner rapporterat om att han var självmordsbenägen.

Hans familj skriver i ett uttalande på skådespelarens Instagram att han gick bort på lördagen.

I början av veckan togs Verne Troyer, 49, till sjukhus, och tidigare den här månaden placerades han på psyket. Detta efter att oroliga närstående hade ringt räddningstjänsten och rapporterat att skådespelaren varit full och självmordsbenägen.

Skådespelaren låg inne på sjukhus i tre dygn, så att läkare kunde undersöka och behandla honom. Det rapporteras att han var alkoholförgiftad, det skriver Mirror.

Kämpat med alkoholmissbruk

Han har under flera år kämpat med sitt alkoholmissbruk, och har legat inlagd på rehab ett antal gånger.

I texten på Verne Troyers Instagram står att ”depression och självmord är väldigt allvarliga ämnen”:

”Du vet aldrig vilken slags kamp någon genomgår på insidan. Var snälla mot varandra. Och bär detta med er, det är aldrig för sent att be någon om hjälp”.

Slog igenom som Mini-Me

Verne Troyer påbörjade sin skådespelarkarriär 1994. Han fick snart en mindre roll i “Men in Black” och “Fear and Loathing in Las Vegas”, innan han slog igenom som Mini-Me i filmen “Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”, som kom 1999.

Han fortsatte därefter att knipa roller i komedier och var med i populära reality tv-serier under åren, såsom “Celebrity Wife Swap” och “The Surreal Life”. Han var även känd som världens kortaste skådespelare.

Skådespelaren var född med en genetisk sjukdom och var kortväxt, men har i intervjuer berättat att han aldrig blivit annorlunda behandlad av sina familj under sin uppväxt på en farm i Michigan, skriver TMZ.

✓ Texten uppdateras.



