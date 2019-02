Annika Andersson + FÖLJ

”Bagage” – en komedi som blir till två mycket roliga timmar

Foto: Magnus Bergstrom Ur ”Bagage”.

avJan-Olov Andersson

NÖJE 1 februari 2019 23:04

++++

Bagage

Komedi på Lisebergsteatern, Göteborg. Regi: Pär Nymark. Med Annika Andersson, Gustaf Hammarsten, Emma Peters, Robin Stegmar.

Spelas fram till och med 30 mars.

Ett omaka par möts och avskyr varandra.

En utmärkt utgångspunkt för en romantisk komedi. Särskilt när det slår så mycket gnistor som det gör i spelet mellan Annika Andersson och Gustaf Hammarsten.

Amerikanske pjäsförfattaren Sam Bobrick må vara 86 år, men han spottar fortfarande ur sig fräscha pjäser, oftast komedier, i rasande fart. Häromåret gjorde Annika Andersson och Thomas Peterson succé i hans ”Minns du mig?” på samma teater.

”Bagage” börjar med att Mia (Annika Andersson) efter en resa förväxlar sin resväska med Mårtens (Gustaf Hammarsten). Han kommer till hennes lägenhet för att byta tillbaka. Han är topp tunnor rasande. Han blir inte mindre arg när det visar sig att hon har öppnat och snokat i hans väska och därför vet det mesta om hans liv. Bland annat att hans fru just har lämnat honom. Hon själv är olycklig singel.

Spontana applåder

Genom diverse turer fortsätter de att träffas. Hennes cyniska väninna (Grotesco-gängets Emma Peters) lägger sig i, liksom den märkliga parterapeuten Dr A Aronsson (Robin Stegmar).

Pjäsförfattaren har skickligt tryckt på rätt knappar för att fånga upp allt sådant som rör sig i allas tankar och känslor kring spelet mellan könen. Det är inte ofta man är med om att så många scener får spontana applåder.

Andersson och Hammarsten har suveränt samspel, kanske har hon triggats lite extra av hans lite annorlunda spelstil, mer van som han är från film och tv. Peters utstrålar lite av samma cynism som Joanna Lumley i tv-serien ”Helt hysteriskt” och Stegmar är all over the place, på ett härligt sätt.

Två mycket roliga timmar.

LÄS OCKSÅ ”Kvinnan i svart” – skicklig skräck med Claes Månsson