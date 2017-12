Alice Coopers nya musikaljobb

Foto: AP Alice Cooper.

Rock’n’roll-legenden Alice Cooper är klar som Herodes i ”Jesus christ superstar”.

I påsk gör han entré som den flamboyante kungen.

Alice Cooper ska spela kung Herodes i NBC:s uppsättning ”Jesus christ superstar live*!”, som kommer att sändas på påskdagen 2018.

Produktionen baseras på den brittiska rockopera-musikalen från 1970 av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice . Webber och Rice kommer även vara exektuive producenter för NBC:s satsning samt förse kanalen med musik och texter.

Alice Cooper, med just Alice Cooper som sångare och frontfigur, har gjort sig ett namn på sina storslagna scenshower där rekvisitan har bestått av allt från levande ormar till giljotiner. År 2011 valdes gruppen Alice Cooper in i Rock and roll hall of fame.