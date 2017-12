Popstjärnan kollapsade på scen

Brittiske artisten Chris Rea föll ihop på scen mitt under en spelning, rapporter The Mirror .

Flera fans vittnar om hur han kollapsade för att sedan ligga och skaka på golvet.

Han fick föras akut till sjukhus.



Chris Rea , 66, har kollapsat under en konsert.

Popstjärnan och tillika hjärnan bakom succélåten ”Driving home for Christmas”, gav en spelning i Oxford när han plötsligt segnade ner mot scengolvet mitt i en låt.

Flera fans vittnar om den obehagliga upplevelsen på sociala medier.

”Jag är på New Theatre Oxford. Strax efter att jag tog den här bilden kollapsade Chris Rea på scen. Föll baklänges efter att ha skakat och kämpat med att hålla mikrofonen”, skriver en på Twitter.

”Kvällen har varit briljant fram till nu med Chris i toppform men Chris Rea kollapsade precis på scenen på the New Theatre Oxford där jag tittar på honom. Det ser verkligen inte bra ut. Jag är väldigt upprörd”, twittrar en annan.

Chris Rea har förts till sjukhus, rapporterar brittiska medier.

Han drabbades av en stroke förra året.

Christopher Anton ”Chris” Rea är sångare, gitarrist och låtskrivare. Han har släppt över 20 album som sammanlagt har sålt i över 30 miljoner exemplar. Han ligger bakom hitlåtar som ”Driving home for christmas” och ”I can hear your heartbeat”.

