Eric Gadd om bombdramat - berättar i ”Så mycket bättre”

NÖJE 20 oktober 2018 18:50

En av Eric Gadds konserter utsattes för ett bombattentat.

I lördagens premiär av ”Så mycket bättre” berättar han om dramat.

– Hade jag stått liksom en meter bak så hade jag inte haft några ben i dag, säger han i programmet.

Mitt under middagen i premiäravsnittet av ”Så mycket bättre” berättar avsnittets huvudperson Eric Gadd, 53, om när en av hans konserter i början av 90-talet utsattes för ett bombattentat.

– Det var på turnén med ”Do you believe in me”. Jag tror det var Vimmerby, det var någonstans i Småland i alla fall. Då var det en sån här känd bombare i trakten som hade lagt dynamit och en skottkärra under scenen som han smällde av, säger Eric Gadd i programmet och fortsätter:

– Det drog upp ett stort jävla hål, typ två gånger tre meter stort jävla hål precis bakom mig. Hade jag stått liksom en meter bak så hade jag inte haft några ben i dag.

De övriga deltagarna i ”Så mycket bättre”, Linnéa Henriksson, Louise Hoffsten, Albin Lee Meldau, Ulises Infante Azocar och Charlotte Perrelli reagerar med förskräckelse på Eric Gadds berättelse.

Attentatet ägde rum vid hans konsert i nöjesparken Kärringryggen i Virserum i Småland på Valborgsmässoafton 1991.

Som tur var skadades ingen vid sprängningen.

– Vi gjorde faktiskt en inspelning av just den konserten så allt finns på ett gammalt DAT-band. Det var först när jag lyssnade på den och hörde smällen som jag fattade vad som verkligen hade hänt, säger Eric Gadd till Nöjesbladet.









1 av 3 | Foto: TV4 Eric Gadd berättar om bombdramat i ”Så mycket bättre”.

Enligt sångaren själv så är det svårt att ta in vad som händer runt omkring en när man står på scenen. Något han är glad för idag eftersom det förmodligen skonat honom både från mardrömmar och rädslor genom åren.

– På plats är det så konstigt och overkligt. Man är så fylld av adrenalin och vill bara köra vidare. Precis som när man spelar på scenen och gör sig illa ordentligt. Adrenalinpåslaget är så stort så man känner varken smärta eller rädsla.

Därför tog det ett bra tag innan det hela landade i honom.

– Det var först när jag hörde den där inspelningen som jag fick kalla kårar. Då gick det in rent känslomässigt

”Så mycket bättre” har premiär i TV4 den 20 oktober kl 20.

