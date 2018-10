I ”First man” möts vi igen, Buzz och jag

Primal Scream – Give Out But Don’t Give Up: The Original Memphis Recordings (Album)

– Det är ju sinnessjukt att de inte gav ut albumet i den här klassiska, honungsdroppande sydstatstappningen.

Robyn – Honey (Album)

– Bästa, bästa Robyn!

Tony Joe White – Ten More Miles To Louisiana (Klassiker)

– Farväl, älskade ikon.