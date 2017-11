TV4 stoppar två avsnitt av ”Renées brygga”

Spelades in i somras: TV4 steker program med Martin Timell och anklagade komikern

Två avsnitt av ”Renées brygga” stoppas av TV4.

Programmen spelades in i somras – med Martin Timell och den våldtäktsanklagade komikern som gäster.

– De skulle vara gäster i den kommande säsongen, men nu har båda programmen stekts, säger en källa med god insyn.

Den kommande säsongen av ”Renées brygga” med Renée Nyberg som programledare spelades in i somras.

Men nu stoppas två av avsnitten av TV4 .

Anledningen är att två av deltagarna i samband med den uppmärksammade Metoo-kampanjen har anklagats för sexuella övergrepp.

”Gör en noggrann översyn”

Enligt Nöjesbladets källor medverkade den numera petade TV4-profilen Martin Timell som gäst i ett av programmen som spelades in i somras.

– Det avsnittet har stekts eftersom Timell var en av gästerna. Det kommer inte att sändas, säger en uppgiftslämnare.

Det bekräftas av Johan Janrell , exekutiv producent för ”Renées brygga” på TV4.

– I ljuset av de senaste veckornas händelser gör vi av förklarliga skäl en noggrann översyn av våra kommande produktioner, säger han via mejl.

– I vårens säsong av ”Renées brygga” som spelades in i somras medverkar den aktuella programprofilen i en episod. Vi har fattat beslutet att inte sända programmet där denne medverkar. Vi fattar alltid dessa beslut från fall till fall, och i just detta har vi av respekt för, och med hänsyn till händelserna, gjort bedömningen att inte sända programmet.

Program med komikern stoppas också

Enligt uppgift till Nöjesbladet stoppas också ett avsnitt av ”Renées brygga” där den komiker som polisanmälts för två våldtäkter och som utreds av åklagare medverkade som gäst. Janrell vill inte bekräfta att också det avsnittet stoppas av TV4.

– Vi är mitt uppe i vår översyn. Vi har inte mer information att ge i dagsläget, säger han.

Den fjärde säsongen av samtalsprogrammet ”Renées brygga” spelades in under sensommaren. I varje avsnitt medverkar tre till fyra kändisgäster som intervjuas av Renée Nyberg i avslappnade former på en ö i Stockholms skärgård.

– Det känns ju trist för de andra deltagarna i de två gängen som nu inte får synas, säger en av Nöjesbladets uppgiftslämnare.

