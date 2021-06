Slut mellan Dr Alban och Kin Hermansson efter 18 år tillsammans

De har varit ett par i 18 år.

Nu kan Aftonbladet avslöja att Dr Alban och sambon Kin Hermansson har gått skilda vägar.

”Jag bekräftar att så är fallet”, skriver Dr Alban i ett sms.

Musikfenomenet Alban ”Dr Alban” Nwapa, 63, träffade Katrine ”Kin” Hermansson, 47, för 18 år sedan. Det var Albans vän Tomas Brolin som sammanförde dem då både Kin och Brolin är från Hudiksvall.

Förhållande etablerades och 2005 fick de dottern Jane och tre år senare föddes dottern Julia.

Nu kan Aftonbladet avslöja att Alban och Kin Hermansson har separerat. Kin har enligt sociala medier flyttat in i en egen lägenhet i Stockholm och har fått hjälp med att skaffa bredband och tv-kanaler av sin väninna Anna Book.

”TACK älskade Kin Hermansson för ett jättemysigt dygn med dig och första övernattningen i din nya lägenhet”, skriver Anna Book i en story på Instagram.

När Aftonbladet når Alban via sms för att fråga om separationsryktena är han kortfattad:

”Det är ok att ni frågar, jag bekräftar att så är fallet. Under omständigheterna så mår jag ok. Vill inte kommentera ytterligare”.

Aftonbladet har också varit i kontakt med Kin Hermansson.

”Tyvärr stämmer det. Jag har valt att lämna vår relation efter 18 år tillsammans... Jag väljer att inte gå in på några fler detaljer kring detta med respekt mot våra två barn”, skriver hon i ett meddelande.

Dr Alban slog igenom med låten ”Hello Afrika” 1990 som skrivs av framlidne musikproducenten Denniz Pop .

