Khloé Kardashian slår tillbaka mot kritiker – kallades för ”alien” efter plastikkirurgi

Realitystjärnan: ”Du attackerar en kvinna oprovocerat”

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Khloé Kardashian. Visa mer Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

”Någon som gjort så mycket plastikkirurgi att hon ser ut som en utomjordning”, kommenterade en person om Khloé Kardashian.

Nu slår realitystjärnan tillbaka.

”Jag tycker inte att du borde hänvisa till dig själv som feminist om du attackerar en kvinna oprovocerat”, skriver hon på Twitter.

Khloé Kardashian, 36, har varit i ropet på sociala medier på sistone.

Många har diskuterat och spekulerat i hur realitystjärnans utseende och ansikte verkar ha förändrats avsevärt.

Nu tycks Khloé Kardashian ha fått nog av alla kommentarer om plastikkirurgi.

Hånades och kallades för utomjording

När ”Keeping up with the Kardashians”-profilen i en videoreklam på Twitter som talesperson för ett läkemedelsföretag berättade om hur en medicin hjälpt mot hennes migränbesvär fick hon utstå flera elaka kommentarer om sitt ansikte.

”Visar forskning att ju mer plastikkirurgi någon har, desto större är risken att de drabbas av migrän? Vilket typ av läkemedelsföretag väljer någon som har haft så mycket plastikkirurgi att hon ser ut som en utomjordning, som sin talesperson?”, kommenterade en kvinna.

”All rätt att blockera mig”

På kvinnans Twitterkonto stod det att hon var feminist – något som Khloé Kardashian noterade när hon valde att svara på kommentaren.

”Ledsen att du känner så. Du har all rätt att blockera mig. Jag försöker att hjälpa många där ute som lider i det tysta. Du har rätt till dina åsikter. Precis som jag har rätt till mina. Jag tycker inte att du borde hänvisa till dig själv som feminist om du attackerar en kvinna oprovocerat”, skriver hon i sitt svar.

helskärm Visa mer

helskärm Visa mer

helskärm Visa mer

Publisert: Publicerad: 11 juni 2021 kl. 06.43

LÄS VIDARE