Zac Efron singel igen

Tvingades till distansförhållande på grund av corona: ”Kostat för mycket”

Av: Daniel Bergholm

Publicerad: 27 november 2020 kl. 10.57

Foto: STELLA PICTURES / SPLASH NEWS Zac Efron och Vanessa Valladares.

Det är över mellan Zac Efron och Vanessa Valladares.

Bara fem månader efter att de började träffas uppges pandemin vara orsaken till att de gjort slut.

– Den ofrivilliga distansen tog ut sin rätt, säger en källa till The Sun enligt The Mirror.

Paret började dejta så sent som i Juli i år. Men nu uppger källor till The Sun att Zac Efron, 33, och Vanessa Valladares, 25, inte längre träffas, skriver The Mirror. Efter att coronapandemin tog ny fart kunde paret inte längre ses.

Efron och Valladares ska redan haft långt gångna planer för sin relation och till och med köpa en bostad i Australien tillsammans.

– Zac och Vanessa såg ut att vara av den äkta varan, det var besatta av varandra, säger en källa till The Sun.

Men nu väljer de i stället att gå skilda vägar.

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN Zac Efron.

”Ödet var inte på deras sida”

En anledning till att de nu gjort slut ska vara att Efron lägger för mycket tid på sin senaste skådespelarroll i filmen ”Gold” som spelas in i Australien. Men den grundläggande orsaken uppges vara att distansen under corona gör att de inte kan träffas regelbundet.

– Ödet var inte på deras sida, Zacs arbete tillsammans med att de tvingas till distans har kostat på för mycket, säger en källa.

Kärleksrelationen blev inte mer än en kort förälskelse.

– Det verkar som att relationen varit mer av en semesterförälskelse än de vågat erkänna tidigare, säger en källa enligt Mirror.

