Det är tv-bolagets ansvar att skydda kvinnorna i ”Paradise hotel”

Flera deltagare borde aldrig ha tagit sig igenom castingprocessen

Publicerad: 21 april 2021 kl. 20.00

Uppdaterad: 21 april 2021 kl. 21.13

Det är tv-bolagets ansvar att se till att ”Paradise hotel” är en trygg plats att vistas på som kvinna.

Övergreppen är beviset på att de fallerat totalt.

Toby tjatar om sex, sliter ner Jennifers bh och försöker föra in en hand mellan Annies ben. Allt framför tv-kameror.

Trots det avbryter inte produktionen bakom ”Paradise hotel” inspelningarna direkt. I stället tar det sex månader och otaliga timmar i klipprummet innan tv-bolaget polisanmäler händelserna.

Hur kan det hända?

Kanalerna och produktionsbolagen bakom realityserier som ”Paradise hotel” tjänar stora pengar på sina flaggskepp. I över 15 år (programmet hade svensk premiär 2005) har de skickat unga vuxna till det exotiska lyxhotellet för att festa och tävla mot varandra. De borde ha lärt sig hur man spelar in Sveriges största dokusåpa utan att utsätta kvinnor för övergrepp. I stället får en hel tv-publik se Annie gråta av skuldkänslor över att Toby tvingats lämna hotellet. Hon känner att det är hennes fel.

Innanför hotellets väggar tycks tiden har stannat

Det är tv-bolagets ansvar att se till att ”Paradise hotel” är en trygg plats att vistas på som kvinna. De har misslyckats totalt.

Deltagarna i programmet är unga och vissa har visat upp problematiska åsikter eller ett instabilt mående på sociala medier sedan tidigare. Ändå väljs de ut av professionella castare och föses ihop på en begränsad yta, påeldade av alkohol som produktionen förser dem med.

Samhället har utvecklats men innanför hotellets väggar tycks tiden har stannat. Dit skickar produktionen fortfarande killar som inte förstår vad ett nej betyder. Flera av dem borde ha sållats bort under castingprocessen och aldrig ens tagit sig till så långt som till inspelning. Antingen har produktionen inte bemödat sig om att kartlägga deltagarna tillräckligt för att hitta varningssignalerna – eller så har de ignorerat dem. Trots kritik skickar de dessutom (precis som i ”Ex on the beach”) in samma problematiska deltagare i nya säsonger.

En av de största skandalerna i svensk realityhistoria

Det går att göra bra tv av personer med vettiga värderingar, det visar program som ”Gift vid första ögonkastet” och ”Bonde söker fru”. Till och med i ”Paradise hotel” visar killar som Ike, Zacke och Niklas att det går att skapa drama samtidigt som man behandlar kvinnor med respekt.

För att inspelningen av ”Paradise hotel” ska fungera krävs en kanal och ett produktionsbolag som tar ansvar för deltagarna och erbjuder ett skyddsnät när de riskerar att skadas. Det saknades och konsekvenserna är förödande.

Produktionens brist på ansvar resulterade i en av de största skandalerna i svensk realityhistoria. Två övergrepp på en kväll på bästa sändningstid. Och en tjej som känner att allt är hennes eget fel.

Foto: NENT/VIAPLAY Annie Dahlberg tröstas av Bettina Buchanan i ”Paradise hotel”.

