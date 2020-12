Publicerad: 05 december 2020 kl. 17.09

TV4:s bluff med Shawn Mendes uppträdande i ”Idol”-finalen

Kallades ”exklusiv” – visades för en vecka sedan

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 05 december 2020 kl. 17.09

Shawn Mendes uppträdande i ”Idol-finalen kallades för ”en exklusiv Sverigespelning för oss här på ’Idol’”.

Men världsstjärnans nummer har funnits på Youtube i över en vecka, och spelades in exklusivt för tidningen GQ:s gala.

Inför fredagens ”Idol”-final berättade TV4 att artisten Shawn Mendes skulle sjunga på länk från Los Angeles.

Programledaren Pär Lernström sa i programmet att det var ”en exklusiv Sverigespelning för oss här på ’Idol’”. Efter att Shawn Mendes-videon hade visats under resultatshowen sa Pär Lernström: ”Fantastiskt härligt att vi, trots rådande situation, kan få bjuda på den här typen av nummer”.

Finns på Youtube

Men numret av låten ”Wonder”, som Shawn Mendes framträdde med i videon, var inte skapat för ”Idol”. På Youtube kan man se att det var specifikt inspelat för brittiska GQ, under deras gala ”GQ Men of the year awards”. Något som sändes digitalt för över en vecka sedan och som finns tillgängligt för alla att se på Youtube. Galan har nära 180 000 visningar där.

Foto: TV4 Shawn Mendez ”exklusiva” uppträdande i ”Idol”.

Foto: YOUTUBE Shawn Mendez på GQ-galan mer än en vecka före ”Idol”-finalen.

Under galan kan man se hur Shawn Mendes får pris som ”årets soloartist”, och tackar för sitt pris i miljön som han sedan uppträder från. GQ kallar det för ”en exklusiv spelning”.

TV4:s svar

När Aftonbladet frågar TV4 varför man har valt att kalla Shawn Mendes uppträdande för ”exklusiv” svarar Malin Knave, exekutiv producent för ”Idol” i ett sms:

”Det var ett framträdande som ’Idol’ exklusivt fick sända i Sverige”.

Foto: TV4 Shawn Mendez skickade en kort videohälsning till Sverige under ”Idol”-finalen.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 05 december 2020 kl. 17.09

LÄS VIDARE