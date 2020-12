Publicerad: 08 december 2020 kl. 13.22

Maria Lundqvist ångrar sin medverkan i ”Anders knackar på”

I höstas var Maria Lundqvist, 57, med i ”Anders knackar på”.

Nu ångrar hon att hon öppnade dörren för TV4-programmet.

– Där bröt jag mot min integritet, säger hon i podcasten ”Nemo möter en vän”.

I programmet, som gick på TV4 den 16 november, var det programledaren Anders Öfvergård, som bröt ihop och ångrade sig. Badrumsprojektet hemma hos Maria Lundqvist och pojkvännen Kristoffer Hellström, 36, blev för mycket för den arga snickaren.

– Jag ångrar jättemycket att jag sa ja till det här, sa Öfvergård och gick ut ur rummet.

– Det har gått åt helvete. Jag pallar inte mer, jag orkar inte mer faktiskt. Det blir ingen mer ”Anders knackar på”. Ingenting funkar. Jag skiter i det här nu.

Maria Lundqvist hade tårar i ögonen.

– Allt måste ju ner. Det är så mycket jobb, så mycket pengar. Usch, jag blir så ledsen så jag kan gråta, sa hon.

Maria Lundqvist.

Ångrar medverkan

Nu berättar skådespelerskan att hon ångrar sin medverkan i programmet.

– Mitt hem är min innersta, absolut innersta plats som bara är min och barnens, så jag har aldrig gjort någon sådan här ”hemma hos”. Och nu gjorde jag ”Anders knackar på” och vet du, jag kan känna så att det var synd att jag gjorde det, säger hon i podden ”Nemo möter en vän”.

Det hade ingenting att göra med att programmet eller renoveringen blev dåligt gjorda.

– Tvärtom – allt var fantastiskt och det var roligt att möta Anders. Men jag kände att när jag ser programmet och kommentarerna som följde sedan, att där gick jag innanför min integritet som jag har lovat mig och känt att jag har velat hålla.

Maria Lundqvist och Kristoffer Hellström i "Anders knackar på".

”Fick själv pynta in”

Programledaren Nemo Hedén gissar att hon i alla fall fick ”en säck med pengar” för deltagandet, men Lundqvist understryker att så inte är fallet.

– Nej, för fan, man får ju ingenting. Jag fick ju i och för sig ett gage, för annars blir det ju ett mutprogram, men det gaget fick jag ju pynta in för att betala en av hantverkarna för att det blev lite extrajobb, säger hon.

Maria Lundqvist säger att hon gillar Öfvergårds program och tycker att programledaren ofta har en poäng även om han ”är oerhört otaktisk när han kommer fram till den”.

Men några fler hembesök till villan i Bromma blir det inte – för någon annan än för Nemo Hedén.

– Det jag hade svårt för det var att jag såg mitt egna hem filmas av, det var just det. Sedan är jag väldigt öppen med mig själv, med min kärlek och min lust att älska och tänja på gränser och relationen med Kristoffer har ju fått finnas med som en sorts scenografi till mitt liv, för han är viktig och har kommit in i mitt liv ganska sent och så, säger hon.

– Och det har jag inga problem att relatera till i min konst. Men det blir någonting annat när Maria i privatmössan på, osminkad och in i mitt hem. Där gick jag för långt.

