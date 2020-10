”Real housewives of New York”-stjärnan singel igen

Bethenny Frankel och Paul Bernon har gått skilda vägar

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 13 oktober 2020 kl. 15.11

Bethenny Frankel slog igenom 2008 i ”The real housewives of New York City”.

Bethenny Frankel känd från realityserien är singel.

Enligt en källa till Us weekly gjorde de slut ”för några veckor sedan”.

– Om man känner till min personlighet vet man att det aldrig är speciellt balanserat, sa Frankel tidigare i ”Live With Kelly and Ryan”.

Realityprofilen känd från ”The real housewives of New York City” Bethenny Frankel, 49 och filmproducenten Paul Bernon, 42, har gjort slut efter två år tillsammans, rapporterar Us weekly.

Enligt ett källa till sajten gjorde de slut för ett par veckor sedan.

Paret började träffas i oktober 2018. Det var knappt två månader efter att Bethenny Frankels man Dennis Shields hittades död i Trump Tower, New York, troligtvis av en misstänkt överdos.

”Lycklig”

I juli berättade Frankel i tv-programmet ”Live With Kelly and Ryan” att hon var ”lycklig på ett sätt hon aldrig tidigare upplevt”.

– Varken för högt eller lågt, bara i balans, om man känner till min personlighet vet man att det aldrig är speciellt balanserat. Men jag känner mig bara så balanserad och hälsosam, sa hon då.

”The real housewives of New York City”.

Ex-man fick besöksförbud

Bethenny Frenkel har inte haft det helt lätt med sina tidigare män. Innan Dennis Shields var hon gift med Jason Hoppy, 49. De gifte sig 2010 men ansökte om skilsmässa två år senare. Skilsmässan gick däremot inte igenom förrän 2016. Och året därpå greps ex-mannen av polisen utanför deras barns skola. ”Jag kommer krossa dig”, ska han ha skrikit till Bethenny Frankel. Han fick ett besöksförbud på sex månader.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 13 oktober 2020 kl. 15.11

LÄS VIDARE