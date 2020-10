Skådespelarparet har gjort slut

”Mamma mia”-stjärnan singel igen

Av: Linn Elmervik

Publicerad: 09 oktober 2020 kl. 13.31

Foto: TT NYHETSBYRÅN Lily James och Matt Smith.

Kärleken är över för Lily James och Matt Smith.

Skådespelarparet har gjort slut efter fyra års av- och på-förhållande, uppger källor till The Sun.

Lily James, 31, och Matt Smith, 37, träffades på en filminspelning 2014.

Nu har de avslutat relationen, enligt källor till den brittiska tidningen The Sun.

– Lily och Matt har i flera år varit det perfekta paret utåt sett men det finns en del olikheter som de inte har lyckats komma runt. De har försökt lösa problemen fram och tillbaka eftersom de älskar varandra så mycket. Men tyvärr har det helt enkelt inte fungerat och de har gemensamt bestämt sig för att avsluta det här kapitlet i sina liv, säger en person i parets närhet.

Gjorde slut – blev ihop igen

Stjärnorna ska först ha gjort slut i december förra året, men återförenades i våras.

Enligt The Suns källor har Lily James tyckt att det har varit svårt att ha en relation med en annan känd person och hoppas träffa någon utanför branschen nästa gång.

Matt Smith är mest känd från BBC-serien ”Doctor Who” och som prins Philip i Netflix-succén ”The Crown”. Lily James spelade huvudrollen i ”Mamma mia: Here we go again” och har också spelat i ”Downton Abbey”.

