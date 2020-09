Ståupp-klubben Raws Instagram hackat – hundratals klipp borta

Fick kontot raderat – nu är det återställt

Av: Petter J Larsson

Publicerad: 29 september 2020 kl. 23.41

Uppdaterad: 30 september 2020 kl. 08.45

Foto: Emma Persson Mårten Andersson.

Ståuppklubben Raws Instagramkonto har hackats – och tagits bort.

Ägaren Mårten Andersson tror att de spenderat två miljoner kronor på det.

– Jag har varit helt gråtfärdig, det är ett livsverk som gått förlorat, säger han.

Kontot var under onsdagsmorgonen återställt.

Ståuppklubben Raw hade i helgen precis slagit upp portarna efter coronauppehållet när någon tog sig in på klubbens Instagramkonto – och raderade det.

– Vi hade fått ett mejl där det stod att vi blivit bekräftade som ett officiellt konto och skulle få en blå ring, så att vi skulle kunna hamna högre upp i sökmotorer och så. Det är en stämpel för seriositet, säger komikern Mårten Andersson, som grundat och äger Raw.

– Men det var någon typ av scam så när vi fyllde i det formuläret så fick vi något återställningsmejl och då hade de tagit bort min mejladress och gått in och raderat hela kontot.

Hade 55 000 följare

Enligt Mårten Andersson, 46, hade Instagramkontot 55 000 följare och hundratals unika ståuppklipp. Några finns sparade på annat håll men mycket material, inte minst backstage-intervjuer och livesändningar, är helt borta.

– Det är ett livsverk som har gått förlorat. Så mycket som vi jobbat och så mycket pengar som vi lagt på det, säger han.

Under onsdagsmorgonen har kontot återställts.

Foto: Robert Eldrim Mårten Andersson.

– Vi har lagt nästan två miljoner i marknadsföring på Facebook och Instagram sedan vi startade Raw och då kan man ju tycka att de kunde ha varit anständiga nog att hjälpa en att återskapa kontot.

”Helt gråtfärdig”

Men Mårten Andersson har inte fått något svar från Instagram, som han sökt sedan i lördags.

– Var man än vänder sig säger folk att ”chansen att de ska hjälpa er är 0,0000 för de har en miljard användare och de skiter i dig”, säger han.

– Jag har varit helt gråtfärdig. Speciellt när man inte får tag på någon. På andra ställen kan man ringa och säga att ”shit, det har hänt en grej”, men här finns inga nummer och inget mejl. Man kan bara rapportera i appen att man fått sitt konto kapat.

”Bättre med hårdporr”

Mårten Andersson har inga misstankar om vem som skulle kunna ligga bakom attacken.

– Den konstiga mejladressen som ersatt min ledde till någon turkisk sajt. Jag förstår inte vad de gör det här för – om det är någon tävling hackers emellan att försöka släcka ner så stora konton som möjligt?

– Min kompis Paul Tilly, skådisen, fick ju sitt nedstängt men då lade de ju in en massa porrgrejer så att det blev ett porrkonto. Då hjälpte de ju honom. Hos oss har de bara gått in och raderat det. Det hade nästan varit bättre om någon gått in och gjort det till ett hårdporrkonto för då hade de kanske reagerat eller åtminstone frågat vad fan vi håller på med.

”Som en mardröm”

Det förlorade kontot har enligt Mårten Andersson fungerat som ”klubbens hjärta”. Han ser det som en tv-kanal som de ständigt lägger upp nya klipp på – och är orolig för följarnas säkerhet.

– Man undrar vad de gör åt det nu när det handlar om så många som 55 000 personer, säger han.

– Det är som en mardröm som man vill vakna upp från. Men nu vaknar jag upp och kontot är fortfarande borta.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 29 september 2020 kl. 23.41