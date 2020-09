Bruce Springsteen släpper nytt album – som spelades in på fem dagar

”Letter to you” ute 23 oktober

Publicerad: 10 september 2020 kl. 15.00

Bruce Springsteen släpper nytt album i oktober.

”Bossen” och E Street Band spelade in ”Letter to you” på bara fem dagar.

– Det blev en av de bästa inspelningsupplevelser jag någonsin haft, säger Springsteen, 70, i ett uttalande.

Titelspåret ”Letter to you” släpptes redan på torsdagen. Den 23 oktober kommer resten av Springsteens nya album, som spelats in i hans hemmastudio i New Jersey.

– Jag älskar känslosamma sidan hos ”Letter to you”, säger ”Bossen” i ett uttalande enligt Rolling Stone.

– Och jag älskar ljudet av E Street Band, som spelade helt och hållet live i studion på ett sätt vi aldrig gjort tidigare och utan överdubbning. Vi gjorde albumet på bara fem dagar och det visade sig bli en av de bästa inspelningsupplevelser jag någonsin haft.

Utöver nio nya spår så innehåller albumet även tre nyinspelningar av tidigare outgivna låtar som skrivits innan Springsteens debutalbum från 1973; ”Greetings from Asbury Park, NJ”; ”Janey needs a shooter”, ”If I was the priest” och ”Song for orphans”.

