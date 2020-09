Kris Jenner om ”Kardashians”-beslutet: Khloé har inte slutat gråta

Pratar ut om att lägga ner realitysuccén

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 12 september 2020

Foto: Richard Shotwell / TT Khloé Kardashian (till vänster) och Kris Jenner.

Fansen är i sorg efter beskedet om att ”Keeping up with the Kardashians” läggs ner.

Nu berättar Kris Jenner att det är Khloé Kardashian som har tagit beslutet hårdast.

– Hon har inte slutet gråta sedan vi meddelade nyheten, säger hon.

Det är i en intervju med den kända tv- och radioprofilen Ryan Seacrest, 45, som också är en av skaparna till realitysuccén, som Kris Jenner, 64, berättar om känslostormen.

”Varit ett tufft beslut”

Hon säger att de alla har gråtit över beslutet och att de alla grät när de behövde berätta för deras team att de ska sluta filma, skriver Us Weekly.

– Jag tror att Khloé är den som har tagit det hårdast och har inte slutat gråta sedan vi meddelade nyheten. Jag ska inte ljuga, det har varit ett tufft beslut. Det har varit väldigt känslosamt.

”Varva ner lite”

På frågan om varför de lägger ner efter den tjugonde säsongen säger Kris Jenner att familjen behövde en paus efter att ha låtit sina liv filmas och sändas på tv i över ett decennium.

– Jag tror att numret 20 brukade låta bra fram till 2020, men kändes som den rätta tiden för oss att ta en minut och andas och att vi alla varvar ner lite och får tänka ut vad våra nästa steg blir. Vi har haft en sådan fantastisk tid och vi är tacksamma för varje ögonblick och alla vi jobbar med.

Foto: AP Kim, Khloe och Kourtney i ”Keeping up with the Kardashians”.

Det var under tisdagskvällen svensk tid som Kim Kardashian och hennes familjemedlemmar meddelade på sina sociala medier att den tjugonde säsongen av deras succéserie blir den sista.

Sänts i 14 år

Realityserien hade premiär 2007 och med tiden blev familjen Kardashian-Jenner världsberömda och programmet älskat av många. Tittarna har under 14 år fått följa den stora familjen som består av mamman Kris Jenner och hennes barn Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner och Kylie Jenner.

Den allra sista säsongen av ”Keeping up with the Kardashians” kommer att sändas tidigt 2021.

Enligt källor var det till slut Kim, Kourtney och Kylie som avgjorde beslutet efter flera månaders familjedebatt, något Aftonbladet tidigare skrivit om.

Publicerad: 12 september 2020 kl. 16.05