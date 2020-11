TV4 gör lyteskomik av Plura i ”Så mycket bättre”

++

”Å mamma kom igen” (Plura Jonsson)

Det går inte att förstöra en bra låt. Det är åtminstone svårt. Här vaknar Plura till lite och levererar en mycket eldkvarnsk final av en låt som han egentligen inte borde klara av. Sator står dock fortfarande för den bästa tolkningen hittills av Lili & Susies ”Oh mama”.

+++

”Simma själv” (Silvana Imam)

Enormt nedskalad Ana Diaz-cover där beatet nästan inte ens hörs. Refrängen kanske inte vinner en Grammy, men rapverserna är mer imponerande. Imam behöver ofta bara en text och en mikrofon, det har hon redan bevisat på sina konserter.

++

”Ner från molnen/Ner på jorden” (Markus Krunegård)

I stället för Eurovision-klatschig popsoul – här är i stället en mycket krunegårdsk variant av yacht rock. Det vill säga: en radiovänlig bomullstuss av rock och soul som brukade spelas på radion i skarven mellan 70- och 80-talet. Den som vill kan även hitta spår efter Mauro Scocco och Ratata.

++

”Only your heart” (Benjamin Ingrosso)

Upprepar: Lili & Susie hade själv glömt bort att de gjort låten. Det kanske märks att ”Only your heart” är Ingrossos personliga favorit, men det går inte att skapa någonting ur ingenting. Benjamin får dock leva ut sina A-ha- och The Weeknd-drömmar på tre minuter.

+++

”Förgiftat blod” (Tommy Körberg)

Avsnittets emotionella höjdpunkt. Körberg vet sannerligen om vad Plura sjunger om på originalet. Hans version drar mer åt de melankoliska folkstämningarna som finns på utsökta julskivan ”Tommys jul”.