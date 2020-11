LIVE: Följ den sjunde fredagsfinalen i ”Idol”

Av: Aftonbladet Nöje

Publicerad: 06 november 2020 kl. 19.53

Foto: TV4 Från vänster Anders Bagge, Nikki Amini, Pär Lernström, Kishti Tomita och Alexander Kronlund.

Kvällens tema i ”Idol” är ”tillbaka till början”. De sju kvarvarande idolerna sjunger låtar som tog dem vidare från auditionturnén tidigare i år.

Kvällens uppträdanden

▪ Caspar Camitz

”Cold train” - egenskriven låt

▪ Ella Hedström

”Eloise” - Arvingarna

▪ Herman Silow

”Older” - egenskriven låt

▪ Nadja Holm

”Something's got a hold on me" - Christina Aguilera

▪ Nova Luther

”Runnin'” - Naughty Boy ft. Beyoncé

▪ Paulina Pancenkov

”Bang Bang” - Ariana Grande, Jessie J, Nicki Minaj

▪ Simon Karlsson

”Crossing the waters" - egenskriven låt

