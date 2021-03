Tv-serien ”The Crown” tog storslam på lyckad och annorlunda Golden Globe-gala

Publicerad: 01 mars 2021

Uppdaterad: 01 mars 2021

TV-serien ”The Crown” blev Golden Globe-galans stora vinnare, med fyra tunga priser.

På filmsidan tog ingen storslam. Men efter två tunga priser här ökar favorittrycket på ”Nomadland” inför Oscarsgalan.

Enda nominerade svensken Ludwig Göransson blev utan pris för sin musik till ”Tenet”.

Golden Globe-galans status hänger ihop med att den har miljontals tv-tittare i USA och att den anses vara lite av en föraning av hur det kan gå lite senare på ”galornas gala”, Oscarsgalan. Dessutom gillar stjärnorna galan då det är mer av en fest, det bjuds på mat och, inte minst, hur mycket dryck som helst under själva galan.

Fast årets 78:e gala var i dessa coronatider, förstås, helt annorlunda. Två superstjärnor ledde den från varsin kust i USA. Amy Poehler från galans sedvanliga plats, Beverly Hilton Hotel i Los Angeles, och Tina Fey, från Rainbow Room i New York.

Foto: NBC / TT NYHETSBYRÅN Anya Taylor-Joy tar emot priset för bästa kvinnliga skådespelare för sin roll i serien "The Queen's Gambit".

Två kvinnliga skådespelarstjärnor som är superproffsiga, charmiga och roliga. Och som även rätt vasst skämtade kring delar av den kritik som riktats mot arrangerande HFPA, Hollywood Foreign Press Association, i avslöjande artiklar i både Los Angeles Times och New York Times i veckan som gick. Artiklar som handlade om tvivelaktiga pengaaffärer, mutresor, bristen på mångfald bland föreningens blott 87 utländska filmjournalister (noll svarta medlemmar!) som bor i Los Angeles och att man ofta vägrar släppa in nya medlemmar i den pengastinna föreningen. En norsk journalist i Los Angeles stämde HFPA för det.

Det var nästan som att HFPA hade lyssnat till kritiken och skämdes lite grann. De två första priserna som delades ut gick till svarta skådespelare…

Foto: NBC / TT NYHETSBYRÅN Joaquin Phoenix delar ut filmpriset till bästa kvinnliga skådespelare.

Uppkopplade hemifrån

Många stjärnor dök upp på plats som prisutdelare. Påfallande många svarta. De nominerade var annars med, uppkopplade i bild hemifrån. Det fungerade oväntat bra. Blev, för några sekunder, lite hemma-hos-reportage. Plötsligt dök någons barn upp. Några var propert vardagsklädda, andra lite bisarrt uppklädda, med tanke på att de var hemma. Och några, som Bill Murray och David Fincher, satt med drinkar i händerna.

Mest gripande ögonblick: Tveklöst Chadwick Bosemans postuma pris för bästa skådespelare i ”Ma Rainey's black bottom”. Han gick bort i cancer i höstas, blott 43 år gammal. Änkan, sångerskan Taylor Simone Ledward, höll ett väldigt känslosamt tacktal.

Det var också stort att äntligen en kvinnlig filmregissör belönades. Chloé Zhao är blott den andra kvinnan som fått priset, för ”Nomadland”. Enda tidigare kvinnliga vinnaren är Barbra Streisand för ”Yentl”. Men det var så länge sedan som 1984.

Foto: Liam Daniel / TT NYHETSBYRÅN TV-serien ”The Crown” blev Golden Globe-galans stora vinnare, med fyra tunga priser.

På tv-sidan stod ”The Crown” i en klass för sig med fyra priser. Serien var dessutom dubbelt nominerad i två skådespelarkategorier. Vi som har sett och hört Olivia Colmans fantastiskt roliga tacktal på tidigare prisgalor, höll förstås (förgäves) på henne.

Skojade om Trump

På filmsidan blev förutom ”Nomadland” (bästa film, drama, och bästa regi) Sascha Baron Cohen den stora vinnaren för andra Borat-filmen. Bästa skådespelare och bästa film, i komedi- och musikalkategorin. Han höll dessutom roliga tacktal. Skojade spontant om att Donald Trump redan har överklagat hans vinst.

Foto: NBC / TT NYHETSBYRÅN På filmsidan blev förutom ”Nomadland” (bästa film, drama, och bästa regi) Sascha Baron Cohen den stora vinnaren för andra Borat-filmen.

Även Pixar-filmen ”Själen” vann två priser, bästa animerade film och musik.

Ett år när biograferna delvis varit stängda och/eller haft stora restriktioner, har streamingtjänsterna varit desto viktigare. Det märktes på nomineringarna, både på tv- och filmsidan hade Netflix ungefär tre gånger så många som närmaste konkurrent.

Så många vinster kunde det förstås inte bli, då man ofta konkurrerade med sig själva. På tv-sidan vann de mycket, på filmsidan lyckades de filmer med flest nomineringar – ”Mank” (sex) och ”The trial of the Chicago 7” (fem) – bara vinna ett pris, Aaron Sorkin för bästa manus för den sistnämnda filmen.

Göransson utan pris

Svenska Ludwig Göransson vann inte pris för bästa filmmusik, för ”Tenet”. En film som för övrigt inte hade några andra nomineringar. Där gick priset till Trent Reznor och Atticus Ross (ihop med Jon Batiste), de var dubbelt nominerade.

Thomas Vinterbergs ”En runda till” med Mads Mikkelsen blev också utan pris i kategorin Bästa icke-engelskspråkiga film, där vann en amerikansk film, ”Minari”, där språket huvudsakligen är koreanska.

TV 4 Play-sändningen hade Parisa Amiri som svensk kommentator i pauserna. Väldigt kunnig och inget ont om henne. Men åtminstone inledningsvis, innan hon blev varm i kläderna, kändes det lite stumt att hon inte hade någon att prata med, att hon liksom fick sitta och filosofera med sig själv. Dessutom hade hon gärna kunnat få vara med lite mer, det var långa reklampauser i amerikansk tv där vi i TV 4 Play bara fick se en stillbild på programledarna och höra samma musikslinga upprepas till förbannelse.

Här är alla vinnarna på nattens Golden Globe-gala:

FILM

Bästa film, drama: ”Nomadland”.

Bästa film, komedi/musikal: ”Borat nästa film”.

Bästa animerade film: ”Själen”.

Bästa icke engelskspråkiga film: ”Minari”, USA.

Bästa kvinnliga huvudroll, drama: Andra Day, ”The United States vs Billie Holiday”.

Bästa kvinnliga huvudroll, komedi/musikal: Rosamund Pike, ”I care a lot”.

Bästa manliga huvudroll, drama: Chadwick Boseman, ”Ma Rainey's black bottom”.

Bästa manliga huvudroll, komedi/musikal: Sacha Baron Cohen, ”Borat nästa film”.

Bästa kvinnliga biroll: Jodie Foster, ”The Mauritanian”.

Bästa manliga biroll: Daniel Kaluuya, ”Judas and the Black Messiah”.

Bästa regi: Chloé Zhao, ”Nomadland”.

Bästa manus: Aaron Sorkin, ”The trial of the Chicago 7”.

Bästa filmmusik: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, ”Själen”.

Bästa filmlåt: ”Io sì”, från italienska ”Med livet framför sej”. Skriven av Diane Warren, Laura Pasini och Niccolò Agliardi, framförd av Laura Pasini.

Cecil B. DeMille Award, hederspris: Jane Fonda, 83-årig legendar.

TV

Bästa dramaserie: ”The Crown”.

Bästa komedi-/musikalserie: ”Schitt's Creek”.

Bästa miniserie/tv-film: ”The Queen's gambit”.

Bästa kvinnliga huvudroll, dramaserie: Emma Corrin, ”The Crown”.

Bästa kvinnliga huvudroll, komedi-/musikalserie: Catherine O'Hara, ”Schitt's Creek”.

Bästa manliga huvudroll, dramaserie: Josh O'Connor, ”The Crown”.

Bästa manliga huvudroll, komedi-/musikalserie: Jason Sudeikis, ”Ted Lasso”.

Bästa kvinnliga skådespelare, miniserie/tv-film: Anya Taylor-Joy, ”The Queen's gambit”.

Bästa manliga skådespelare, miniserie/tv-film: Mark Ruffalo, ”I know this much is true”.

Bästa kvinnliga biroll: Gillian Anderson, ”The Crown”.

Bästa manliga biroll: John Boyega, ”Small axe”.

Carol Burnett Award, hederspris: Norman Lear, banbrytande nu 98-årig tv-producent.

Publicerad: 01 mars 2021