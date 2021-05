Marilyn Manson efterlyst av polis: ”Spottade på kameraman”

Polisen ska ”ta tag i” gammal polisanmälan

Publicerad: 26 maj 2021 kl. 11.59

Uppdaterad: 26 maj 2021 kl. 13.10

Foto: Richard Shotwell Marilyn Manson

Anklagelserna om övergrepp har haglat mot rockstjärnan under våren.

Nu är Marilyn Manson efterlyst av polis efter en påstådd misshandel under en konsert 2019.

Han riskerar ett års fängelse och 17 000 kronor i böter.

Under våren har flera tidigare flickvänner till Marilyn Manson, 52, anklagat artisten för övergrepp, misshandel och våldtäkt. Nu efterlyser polisen i New Hampshire Brian Warner, som han egentligen heter, efter ytterligare ett fall av påstådd misshandel, skriver New York Times.

Det var under en konsert på utomhusarenan Bank of New Hampshire Pavilion i augusti 2019 som Manson ska ha misshandlat en kameraman på scenområdet. Det framgår i ett pressmeddelande från New Hampshire-polisen. En häktningsorder utfärdades i oktober samma år, men artisten har ännu inte återvänt till staten för att möta anklagelserna.

Polischefen Anthony J. Bean Burpee skriver i utskicket att polisen nu väljer att offentliggöra anmälan eftersom de försöker ”ta tag i efterlysningen”. Burpee hänvisar också till de pågående anklagelserna om sexuella övergrepp mot rockartisten.

Mansons advokat Howard King skriver i ett mejl till New York Times att artisten gillar att provocera på scenen, särskilt framför en kamera.

”Denna anklagelse kom efter att en kameraman krävt 35 000 dollar för att en liten mängd spott kom på hans arm. Vi bad om bevis för eventuella påstådda skador men vi fick aldrig svar”, skriver han och kallar påståendena för ”löjliga”.

Ska ha gett elchocker

Misshandel av den mildaste grad, som Manson är anklagad för, kan ge upp till ett års fängelse samt 17 000 svenska kronor i böter.

I februari sparkades Marilyn Manson från skivbolaget Loma Vista Recordings, efter att exflickvännen Evan Rachel Wood, 33, anklagat honom för att ha groomat henne i tonåren och misshandlat henne under flera års tid. Efter skådespelarens anklagelser slöt flera kvinnor upp och delade med sig av liknande berättelser.

Polisen inledde då en utredning för händelserna som påstås ha ägt rum mellan 2009 och 2011.

I början av maj stämde ”Game of thrones”–stjärnan Esmé Bianco, 39, rockartisten för sexuella övergrepp. Skådespelaren ska ha blivit inlåst och fått elchocker, droger och alkohol, enligt stämningsansökan. Manson ska ha piskat Bianco, jagat henne med en yxa och försökt tvinga henne att ha sex med en annan kvinna. Artisten nekade till alla anklagelser och kallade dem ”hemska förvrängningar av verkligheten” på sin Instagram.

