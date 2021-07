Noomi Rapaces nya har allt för att bli en riktig kultfilm

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Regissören Valdimar Johannsson och Noomi Rapace. Foto: Vadim Ghirda / TT NYHETSBYRÅN

CANNES. Noomi Rapace, 41, gör succé i en av filmfestivalens märkligaste filmer.

Inför huvudrollen i ”Lamb” fick hon lära sig hur man hjälper får att föda.

– En fårfarmare skulle hålla kurs med mig. Men det var mer… nu kommer det. Det var bara att stoppa in händerna i fårets vagina och dra, ha ha, säger hon.

När vi möts på Scandinavian Terrace, de nordiska filminstitutens gemensamma kontor, säger Noomi Rapace:

– Hej, kul att ses, det var länge sedan.

Ja, det var elva år sedan hon och dåvarande maken Ola Rapace var på Venedigfestivalen och gjorde pr för Pernilla August-filmen ”Svinalängorna”.

Flyttade till London

Året innan hade Noomi fått sitt internationella genombrott med Millennium-filmerna, där hon blev Lisbeth Salander med hela värden.

Sedan dess har hon flyttat till London och gjort ett 15-tal filmer och tv-serier utomlands, bland annat ”Prometheus”, ”The drop” och senast var hon Förintelse-överlevare i starka ”The secrets we keep”, mot Joel Kinnaman (visas på C More just nu).

– Jag kom direkt från den inspelningen till Island. En fårfarmare skulle lära mig hur man beter sig när får föder. Men jag kastades liksom bara rakt in i en förlossning.

helskärm Ur ”Lamb”.

I filmen ser det, ska vi säga, lite äckligt ut. Men så tänker inte Noomi.

– Att se det lilla lammet ställa sig upp efter bara några minuter, att se ett liv födas på det sättet, det var magiskt.

Fårfarmare i filmen

”Lamb” bygger delvis på isländska sagor och myter och medförfattare till manus är hyllade författaren Sjón.

Noomi och Hilmir Snær Gudnason spelar fårfarmare långt ut på bondvischan. En dag flyttar hans bror (Björn Hlynur Haraldsson) in hos dem. Han är också förälskad i Noomis rollfigur Maria. Och så föder ett får en… märklig varelse, mer ska inte avslöjas.

– Paret förlorade en dotter fyra år tidigare. Nu får de chansen att läka sina sår genom denna lite oväntade varelse.

helskärm Ur”Lamb”.

Sedan följer både våld och övernaturliga händelser. ”Lamb” har allt för att bli en riktig kultfilm. Den är galen, överraskande, välspelad, med fantastiska naturbilder från Island som bonus.

Noomi säger att den lite blyga och tystlåtna regissören Valdimar Jóhannsson egentligen inte var så övertygande när han skulle sälja in filmen till henne.

– Jag hade fått se lite storyboards och läst manus. Han och hans fru, som också är filmens producent, kom hem till mig i London. Regissörer brukar prata som försäljare, han sa knappt någonting. Men jag sa ändå ja direkt

För Noomi har ett förflutet på Island. Bodde där med sin mamma och styvfar, som är islänning, mellan hon var fem och åtta år.

– Jag älskade det. Lärde mig språket. Ville inte flytta därifrån. När vi hade återvänt till Sverige, besökte jag Island varje sommar i många år.

Fick träffa favoritskådis

Hon gillar Cannesfestivalen. Att filmer hyllas mer än någon annanstans på ett glamoröst sätt. När vi träffas är hon inne på klädbyte nummer fyra för dagen.

– I går fick jag träffa en favoritskådis, Josh O'Connor, som var så bra i ”God's own country”.

(För de flesta är han mer känd som prins Charles i Netflix-serien ”The Crown”).

Hon berättar att hon också gjort sin första svenska film på många år, ”Svart krabba”, för Netflix, mot Aliette Opheim, David Dencik, Jakob Oftebro och Ardalan Esmaili. Annars väntade nya filmäventyr utomlands, i Rumänien och Italien.

Publisert: Publicerad: 15 juli 2021 kl. 16.35