Sharon Stone uppges dejta 25-årig rappare

Har setts ihop med stjärnskottet RMR

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Sharon Stone. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Sharon Stone, 63, uppges ha hittat kärleken i rapparen RMR, 25.

Enligt källor till Page Six har skådespelaren och artisten dejtat i ett par månader.

– De njuter av varandras sällskap just nu, säger en person i Stones närhet till tidningen.

Sharon Stone och RMR, som håller sitt riktiga namn hemligt, har setts ihop på flera restauranger och barer runt om i Los Angeles. Så sent som förra veckan besökte skådespelaren och rapparen både 20-talsrestaurangen Delilah och takbaren The highlight room, enligt Page Six.

På The higlight rooms Instagram poserar stjärnorna tillsammans på en bild där RMR har lagt armen om Stone.

Skådespelaren uppges uppskatta rapparens sällskap.

– Hon har definitivt en ”hot girl summer”. De umgicks med Drakes artist PND och kramades och öppnade flaskor. De dansade till hiphop. Chris Brown var också där, säger ett ögonvittne.

helskärm RMR. Foto: INSTAGRAM

Slog igenom 2020

RMR ska dessutom vara ett stort fan av Sharon Stones film ”Casino” från 1995.

Rapparen slog igenom viralt med sin remix ”Rascal” för drygt ett år sedan. Han har sedan dess hållit sitt riktiga namn hemligt och dolt ansiktet med en rånarluva.

Sharon Stone är en av Hollywoods mest erfarna och framgångsrika skådespelare. Hon skilde sig från tidningsmagnaten Phil Bronstein 2004. Hon har tidigare varit gift med producenten Michael Greenburg och förlovad med regissören Bob Wagner.

