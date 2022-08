Anna-Karin Palm hyllar läsning och kvinnorna som byggde Sverige

Namn: Anna-Karin Palm

Ålder: 61.

Bor: Strömbacka i norra Hälsingland.

Yrke: Författare och kulturskribent.

Tidigare medverkan i ”Sommar”: Sommarpratade 1995.

Skrytkvot

Skvallervärde

Känslostyrka

Humornivå

Åh fan-faktor

check Första meningen

”Jag ligger i gräset under astrakenen och tittar upp i himlen”

check Sista meningen

”De andras röster som ekar i ditt eget hjärta.”