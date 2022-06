Tommy Körberg och First Aid Kit får Karamelodiktpris

”Jag tycker om den djupsinniga sidan mer än ordlekarna”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Johanna Söderberg, Tommy Körberg och Klara Söderberg tar emot Karamelodiktstipendium.

Tommy Körberg får 2022 års Karamelodiktstipendium och First Aid Kit får något försenat priset för 2021.

– Man blir alltid förvånad av att få pris. Men man får väl det nu på ålderns höst så att man inte hinner trilla av pinn, säger Tommy Körberg.

Povel Ramels Karamelodiktstipendium delas varje år ut till en förnyare av det svenska språket eller någon som gjort framstående gärningar inom musiken, scenkonsten eller filmen.

– Jag hade hört talas om det här priset länge, men jag blev väldigt chockad när de ringde och sade att vi skulle få det. Det är verkligen en ära, säger Klara Söderberg i First Aid Kit.

Hon och systern Johanna Söderberg får 2021 års stipendium, ett år försenat på grund av coronapandemin. Priset delades ut vid en traditionsenlig avtäckningsceremoni på restaurangen Lasse i Parken i Stockholm under söndagen.

”Känner släktskap”

Systrarna Söderbergs gärning som duon First Aid Kit kallas av juryn för ”begåvat, bejublat och befriande”. First Aid Kit följer i en tradition där exempelvis Robyn och The Real Group tidigare har fått Karamelodiktstipendiet.

– Jag ska vara ärlig och säga att vi inte haft en jättestark relation till honom, men man känner ju till Povel och hans texter. Där känner vi ett släktskap i att vi verkligen brinner för bra text i musik. Sedan vet jag inte om vi lyckas, men han lyckades ju verkligen, säger Klara Söderberg.

Tommy Körberg får stipendiet 2022 för sin långa och mångsidiga karriär.

”Med en enastående musikalisk karriär från 1960-talets Bootleggers och Maniacs till att debutera som psalmsångare (!) 1993. Tommy är en fenomenal tolkare av andras verk. Suverän skådespelare i filmer, teaterföreställningar och revyer”, skriver juryn i sin motivering.

Sångaren erkänner att han tidigare inte riktigt uppskattade den musik Povel Ramel till största delen var känd för.

– Jag var en ganska allvarlig ung man så jag tyckte det där flamset var lite väl övermaga. Men sedan när jag lyssnat och tittat mer på hans katalog så är det mycket mer än så, säger Tommy Körberg.

Instiftades av Ramel

Senare i livet lärde han sig uppskatta Ramels låtskrivartalang och numera sjunger han ”Underbart är kort” i sina föreställningar.

– Jag tycker om den djupsinniga sidan mer än ordlekarna. Men det finns många låtar som är jävligt bra, som ”Följ mig bortåt vägen”. Jag tror att han behandlade sorgen efter att föräldrarna dött i en bilolycka med att jaga det lättsamma.

Karamelodiktstipendiet instiftades av Povel Ramel själv 1982 i samband med att han fyllde 60 år. Priset består av ett diplom, en strut karameller och en summa pengar som gör mottagaren ”ekonomiskt oberoende för resten av dagen”.

I juryn sitter Tomas Alfredson, Lotta Bromé, Claes af Geijerstam, Lotta Ramel och Pernilla Skifs.

Tidigare pristagare: