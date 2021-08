Finns många som snackar – men Nicolas Lunabba gör

Pernilla Ericson om Nicolas Lunabbas Sommar

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Nicolas Lunabba.

Det finns många som snackar.

Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö, gör.

Och silkesvantarna är av när han beskriver fattigdomen och utanförskapet han bevittnar.

"I tjugo år har jag jobbat med barn och unga i områden vi kallar utsatta."

Idén med projektet var att slussa unga till idrotten och en meningsfull fritid. Det var bara det att barn dök upp hungriga, berättar han. Barn kom till basketträningen utan skor. Barn fick avstå från pulkautflykten, eftersom de var flera i syskonkullen som delade på ett par vinterkängor.

"Att kasta boll och moralisera om hur man är en bra människa kändes plötsligt som ett svek mot ungarna."

Så organisationen bistod med mer. Bjöd på måltider, stöttade i skolarbetet, ordnade jobb och medlade i konflikter. För våld följde i fattigdomens spår, och allt fler unga föll offer för kulor. Insatserna gjorde skillnad i de områden där de var mest verksamma. Tryggheten ökade.

Men många barn har det svårt hemma, riskerar att dras in i destruktiva miljöer. Ett sådant barn var stökiga, kaxiga basketliraren Elijah, från Malmöstadsdelen Nydala , som Nicolas tog sig an. Förtroendet växte dem emellan, och Nicolas vägrade svika. Elijah flyttade till slut in hos Nicolas.

Ett av de starkaste vittnesmål jag hört om ungas utanförskap, minns Nicolas från ett torg i Malmö.

Elijah och hans vänner, som högljutt diskuterade "vilka som var de mest föraktade svartskallarna i Sverige". Om det var araberna – det vill säga muslimerna, afrikanerna, eller, gud förbjude, en kombination av de båda: "Att vara muslim och svart i Sverige är det värsta man kan vara".

”Vad gör detta med oss?”, frågar sig Nicolas. Barnen intill honom, som ”dividerade sin förhatlighet”. Han staplar frätande fakta, hur fattigdomen och utanförskapet i grunden påverkar förutsättningarna och rentav livslängden i de områden där han arbetar.

Nicolas Lunabba genomför sitt mästerliga sommarprat med en återhållen vrede.

Som barn upplevde han själv stor utsatthet. "Jag levde som nerfallen i en spricka i världen." Svenska bokförlag – spetsa öronen. För här är en röst som kan göra skillnad.

Hur gick det då för Elijah Clarance, pojken som han tog sig an?

Efter basketstipendium till USA hittas han numera i Skyliners Frankfurt.

Fakta Det här är Nicolas Lunabba… Ålder: 40. Bor: Malmö. Yrke: Verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö. Tidigare medverkan i Sommar: Debutant. Skrytkvot: Skvallervärde: Känslostyrka: Humornivå: Åh fan-faktor: Första meningen: ”Jag skriver texten till denna sommarmonolog två dagar efter att kroppen av en mördad 18-årig kille hittats vid ett koloniområde i centrala Malmö." Sista meningen: ”Mitt namn är Nicolas Lunabba, tack för att ni lyssnade på mitt 'Sommar i P1'." Tre typiska låtval: Cherrie – ”Tabanja”

Advance Patrol, Hoosam, Khaled El Masri - ”Betongbarn”

