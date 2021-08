Mejla Markus Larsson

Charlie Watts var en lugn oas av cool

I mitten av 80-talet gjorde en packad Mick Jagger ett stort misstag.

Han ringde till Charlie Watts hotellrum och ställde fel fråga:

”Var är min trummis?”

Charlie Watts lade på telefonen.

Han rakade sig, valde ut en elegant kostym och putsade skorna. Sedan gick han och knackade på hos Jagger.

Den största truten i The Rolling Stones hann knappt öppna dörren innan Charlie slog ner honom och väste:

”Jag är inte din trummis. Det är du som är min sångare.”

Storyn är inte ny, men jag älskar den.

Just nu flyger den runt igen i otaliga nyhetstexter, tv-inslag och dödsrunor.

Nej, det spelar inte någon roll om den är sann. Det där om rakningen, kostymen och kläderna har säkert lagts till i efterhand, men det gör ingenting. Det gör absolut inget alls.

Den säger ändå så mycket vilken roll, status och position Charlie Watts hade i världens största rockband.

Blev navet som resten av Stones snurrade runt

Gitarristen Keith Richards respekterar inte många, som bekant. Men i ett klarsynt ögonblick förklarade han att hjärtat i The Rolling Stones inte var han själv och Mick Jagger. Det var Charlie.

Den som lyssnar på musiken förstår snabbt att Keith inte var hög eller överdrev. Nåja, inte det sistnämnda i alla fall.

Det är lika omöjligt att tänka sig ett Stones utan Charlie Watts som ett Led Zeppelin utan John Bonham. Eller ett Beatles utan Ringo Starr. Eller ett E Street Band utan Max Weinberg. I Thin Lizzy var varenda stjärngitarrist utbytbar, men Phil Lynott vågade aldrig sparka trummisen Brian Downey. Tom Petty And The Heartbreakers lät i sin tur inte lika bra igen efter att Stan Lynch drog.

helskärm Charlie Watts blev 80 år gammal.

Trummisen sätter attacken och beatet. Han eller hon skapar bandets sound och i förlängningen musikens attityd. Man kan utan överdrift säga att det är trummorna och basen som skapar rocken. Och ingen gjorde det som Charlie Watts.

Han försökte aldrig överglänsa låtarna eller någon annan medlem i Stones. Han var lagspelaren som inte var särskilt intresserad av att synas över huvud taget. Han satt still i sin ficka och blev navet som resten av Stones snurrade runt.

Charlie Watts älskade jazz och samlade på stenkakor

Med Charlie i ryggen kunde Jagger och Richards, Ron Wood och Bill Wyman, Mick Taylor och Bobby Keys, Brian Jones och Ian Stewart, bandets originalmedlemmar och extramusiker, kroka fast i varandra och skapa ett groove som man kan höra och känna men aldrig förklara:

Skallerormsgiftet. Voodoon. Det infernaliska och livsbejakande svänget.

Charlie Watts älskade jazz och samlade på stenkakor när han växte upp. Miles Davis, Dexter Gordon och Sonny Rollins var egentligen större för honom än någon lättviktig pop- eller rockstjärna. Stilen, kläderna och hållningen hade mer gemensamt med just jazzens tidiga ideal än någon påfågel med gitarr.

Det finns många trummisar, men få har blivit utsedda till en av världens mest välklädda män av bland annat Vanity Fair.

För precis så kändes det, som att Charlie råkat gå in i fel replokal och blivit kvar där, en gentleman bland självupptagna rumlare, en lugn oas av cool. När Stones mullrar som mest låter det som att Charlie Watts knappt slår på virveltrumman. Handlederna är overkligt lätta och lediga.

Var på ett sätt minst rock av dem alla

Spelstilen och personen var motvikten till Jaggers och Richards excesser. Charlie Watts var på ett sätt minst rock av dem alla, vilket skapade bandets unika dynamik.

När de andra roade sig med damer på Playboy Mansion tillsammans med Hugh Hefner stod Charlie och spelade biljard i stället, märkbart ointresserad av diverse kaninöron.

Att spela utomhus? Stora festivaler som Glastonbury? Oh, dear. För honom var det mest ett nödvändigt ont.

Och när Jagger och Richards exploderade på scenen kunde Charlie sitta bakom sitt trumset med avmätt min, som om allting bara var ett underhållande skämt. På sin höjd kunde han kosta på sig sitt välkända sneda leende. Det såg ofta ut som om han tänkte på vad han och hustrun Shirley Ann Shepherd skulle göra när konserten var slut och jobbet var klart.

Köpa marmelad? Rosta ett bröd? Brygga en kanna? De gifte sig 1964 och lämnade aldrig varandras sida.

Ballade ur och gick ner sig i sprit och droger

Även Charlie Watts ballade ur och gick ner sig i sprit och droger. Men det hände i mitten av 80-talet, långt efter att de mer ökända piraterna i bandet hunnit städa upp sig. Det är kanske inget att skoja om, men även i det fallet hade han en annan tajming. Det var väldigt Charlie, allting.

Nu kanske det låter som att han var en isbit som kylde ner musiken. Det var precis tvärtom.

Lyssna på det ungdomliga slamrande backbeatet i ”I can’t get no) satisfaction”, trumintrot som annonserar att de unga rebellerna är här för att stjäla dina tonåringars hjärtan i ”Get off my cloud”, den avslappnade energin i ”19th nervous breakdown”, attacken i ”Paint it black” och hur Charlie skapar det tuffa hänget i ”Under my thumb”.

Det finns mer, så mycket mer.

Lyssna hur Watts smyger in i ”Jumpin’ Jack flash” och syr ihop de olika och fallfärdiga delarna till ett groove som skakade världen. Lyssna på finalen av ”You can’t always get what you want”, där trummorna piskar upp en gospel som blåser ut alla fönster. Lyssna på hur just trummorna lyfter ”Shine a light”, ”Tumbling dice”, ”Brown sugar”, ”Honky tonk women”, ”Beast of burden”, ”Time waits for no one”...

Det är en rullande åska som de flesta bara kan drömma om

Det finns mer, det går att gräva djupare.

Lyssna på den oerhörda versionen av ”Midnight rambler” på livealbumet ”Get yer ya-ya’s out!”. Det är en rullande åska som de flesta bara kan drömma om. Likaså när det låter som att Charlie jagar de andra i bandet med eldkastare i bluescovern ”Stop breaking down”. Intensiteten är dödlig.

Det går inte att förklara Charlie Watts på något bra sätt. Det räckte ju så ofta att bara titta på en bild av honom för att förstå. Ingen vet det bättre än The Rolling Stones.

När han dog rensade de bort allt på hemsidan. Det syns inga länkar och ingen text där just nu, bara en bild på Charlie.

Det räcker. Där finns allt, svaret på vad musikvärlden har haft och nu förlorat. Det kommer att ta ett tag innan det sjunker in.

Charlie Watts är död, 80 år gammal. Han spelade trummor i The Rolling Stones.

Och Mick Jagger var hans sångare.

